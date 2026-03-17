Jamie Campbell Bower, de Stranger Things a Los anillos de poder: "El señor de los anillos es mi espacio seguro" - PRIME VIDEO/NETFLIX

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Jamie Campbell Bower, que interpretó a Vecna en Stranger Things, figura entre las nuevas incorporaciones de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder. El actor se ha pronunciado ahora con gran entusiasmo sobre su llegada al universo creado por J. R .R. Tolkien asegurando que "todos los días me temblaban las piernas" de la emoción.

"Tengo muchísima suerte de haberme incorporado a este mundo. Estoy enormemente agradecido de formar parte de esto. Llegué a ello en un momento en el que estaba pidiendo amor en mi vida y apareció esta serie", indica el intérprete en la Awesome Con durante un panel moderado por Collider, donde subraya que El Señor de los Anillos "es un universo que siempre he amado y mi espacio seguro".

Campbell Bower, cuyo personaje en la ficción de Prime Video todavía se desconoce, revela que está tan emocionado que durante el rodaje "mi niño interior estuvo dando volteretas todo el tiempo". "Todos los días me temblaban las piernas en la parte de atrás del coche, alucinando de la mejor manera posible", admite el actor de Crepúsculo sobre la producción de la tercera temporada, que finalizó en diciembre de 2025 y no tiene fecha de estreno.

"El niño de 12 años que hacía teatro en su barrio y volvía a casa para ver, leer y vivir dentro de ese mundo pensaba: '¿Pero esto va en serio?'", reconoce Campbell Bower, que explica que no puede contar detalles argumentales sobre la próxima tanda de episodios, pero que se lo pasó "de maravilla". "Es precioso. Es una locura. Ojalá pudiera contar mucho más, pero lo haré pronto, lo prometo", concluye.

CAMPBELL SERÁ UN APUESTO CABALLERO EN LOS ANILLOS DE PODER

Las declaraciones del protagonista de Cazadores de sombras: Ciudad de hueso llegan meses después de que Prime Video anunciara el final del rodaje de la tercera temporada con un vídeo en redes sociales. Precisamente, el clip comienza con Campbell Bower mostrando un rápido vistazo a Shepperton Studios y termina también él en clave de humor mientras señala un cartel que prohíbe sacar fotos.

That is a picture wrap on Season 3! pic.twitter.com/Ir1rg9FETP — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) December 10, 2025

Aunque la participación de Bower en la nueva temporada de Los Anillos de Poder se anunció el pasado mes de febrero, aún se desconoce su papel. Según señala CBR, ciertas informaciones apuntaban a que sería el "personaje nuevo más importante" y según recogió Deadline, su descripción era la de un apuesto caballero de alta cuna cuyo nombre en código sería Arlen.

Los rumores sugieren que el intérprete podría dar vida a un posible interés romántico de Galadriel o que incluso podría tratarse de su marido, Celeborn, al cual se hacía referencia en la primera temporada, con la elfa creyendo que había muerto en la lucha contra Morgoth. No obstante, puesto que en la trilogía de El Señor de los Anillos, ambientada miles de años después de los eventos de Los Anillos de Poder, aparecía Celeborn, es de suponer que en la serie de Prime Video sigue vivo y que eventualmente se volverá a reunir con su mujer.

Conviene recordar que, según el material original, Galadriel y Celeborn tienen una hija, Celebrían. Del matrimonio de esta con Elrond nacen Arwen, el personaje encarnado por Liv Tyler en las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, y sus hermanos.

Basada en el extenso mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien, la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder volverá a contar con Patrick McKay y J.D. Payne como showrunners y el regreso del reparto de anteriores entregas, encabezado por Morfydd Clark, Charlie Vickers, Owain Arthur, Charles Edwards, Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Maxim Baldry, Trystan Gravelle y Sophia Nomvete. Aparte de Bower, se incorporan al elenco Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.