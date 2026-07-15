VÍDEO: Primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum con Andy Serkis metido en faena - WARNER BROS

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum ha comenzado oficialmente su rodaje de cara a su estreno en cines, previsto para el 17 de diciembre de 2027. Warner Bros. ha publicado las primeras imágenes del filme que ofrecen un primer vistazo detrás de cámaras, con Andy Serkis, que dirige y protagoniza la cinta. Una doble labor que realiza totalmente enfundado en su traje de captura de movimiento para dar vida a Gollum.

El clip arranca con Serkis en el set, anunciando que es el primer día de rodaje y preguntando qué secuencia van a filmar primero mientras hojea un guion. "Escena 1, el principio", le dicen, y Serkis se levanta, se coloca en posición y dice "Acción", ya completamente metido en el personaje.

Es entonces cuando el avance pasa a mostrar un plano desde las alturas de una imponente cordillera en Nueva Zelanda, que bien podría hacer las veces de las montañas de Ephel Dúath, con varios miembros del equipo montando las cámaras y todo lo necesario para comenzar a rodar.

LA CAZA DE GOLLUM UTILIZARÁ IA PARA REJUVENER A LOS ACTORES

Recientemente, Serkis relevó en una entrevista con Variety que "por el momento" no tienen pensado utilizar inteligencia artificial durante la producción "salvo en algunos casos de rejuvenecimiento". La película, que contará con viejas caras conocidas de la franquicia como Ian McKellen o Elijah Wood, además de con Serkis de nuevo como Gollum, funciona como precuela, situando su trama antes de los eventos de la trilogía original.

En todo caso, Serkis incidió en que en el nuevo filme no están "creando planos con IA", sino que todos "se crean de forma tradicional". "De hecho, una de las cosas que realmente quería hacer con esta película era recuperar todas esas grandes técnicas cinematográficas, desde las maquetas hasta las prótesis, y combinarlas, porque es lo que me gusta", aseguraba.

Aparte de con el regreso de Serkis, McKellen y Wood como Gollum, Gandalf y Frodo, respectivamente, la nueva película de El señor de los anillos contará con Jamie Dornan recogiendo el testigo de Viggo Mortensen como Aragorn, Leo Woodall como Halvard, Kate Winslet como Marigol y Anya Taylor-Joy como Seren. Lee Pace volverá a encarnar al personaje que diera vida en la trilogía de El Hobbit, el rey Thranduil.