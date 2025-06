MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter de HBO anunció recientemente a su elenco principal: Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione, y Alastair Stout como Ron serán los protagonistas. La ficción contará con uno de los escenarios más memorables, cuya construcción en el set ya ha comenzado.

SFFGazette.com y varios usuarios de redes sociales han mostrado unas imágenes adelantando la construcción del andén 9 y 3/4, el rincón mágico de la estación King's Cross de Londres desde donde Harry Potter y sus compañeros salen hacia Hogwarts.

Se espera que en esta misma localización se construya también el Hogwarts Express, pieza clave para las escenas con los jóvenes protagonistas partiendo hacia el colegio de magia y hechicería.

Welcome to, Platform 9 3/4. Harry Potter HBO. pic.twitter.com/NDNyWyayJm

Platform 9 3/4 being built at Studio for HBO's Harry Potter. pic.twitter.com/s2VMMF86ib