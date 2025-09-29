El príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos visitan el rodaje de Harry Potter

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El rodaje de la serie de Harry Potter, que constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de J.K. Rowling, continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en HBO Max a principios de 2027. En plena filmación, la producción ha recibido la visita de parte de la familia real británica, pues el príncipe Guillermo, la princesa Kate Middleton y sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, han acudido al set de rodaje.

Según informa el periódico británico Daily Mail, la familia recorrió el decorado de la estación de Hogsmeade, destino del mítico Expreso de Hogwarts, que parte del andén 9 y 3/4 a aquella parada cercana a la escuela de magia.

Construido en Windsor Great Park, el set se encuentra a pocos kilómetros de su residencia, lo que facilitó que el viernes 26 de septiembre Kate y los niños volvieran al rodaje una segunda vez para presenciar una jornada de rodaje. Durante la visita, la familia conoció a Dominic McLaughlin, el joven intérprete que encarnará a Harry Potter. Además, Luis tuvo la oportunidad de subirse al Expreso de Hogwarts para dar un paseo de unos 800 metros por la vía habilitada entre los bosques del parque.

Desde julio, Harry Potter se ha rodado en diferentes localizaciones del Reino Unido, con el set de Hogsmeade en Windsor como uno de los más llamativos por su escala y la presencia del icónico tren. La visita de los príncipes encaja, además, con la conocida afición de sus hijos por la saga: en 2017, la reina consorte del Reino Unido, Camila, comentó que el rey Carlos III leía los libros de Rowling a Jorge y Carlota, detalle que la prensa británica ha vuelto a recordar a raíz de este encuentro.

No es la primera vez que un rodaje de HBO recibe a la realeza, pues en 2014 la reina Isabel II visitó los platós de Juego de tronos en Belfast durante su gira por Irlanda del Norte.

Warner Bros. y HBO han definido la serie como una fiel adaptación al material original que se rodará a lo largo de una década, con Francesca Gardiner como showrunner y Mark Mylod como director de varios episodios y productor ejecutivo. J.K. Rowling también produce esta nueva adaptación, junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.

Además del ya nombrado McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger encabezan un reparto cuyos últimos fichajes confirmados son los de Warwick Davis, que volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas, Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como la profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el Banco de Gringotts.

Completan el reparto Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Sienna Moosah como Lavender Brown.