Filtración masiva de la serie de Harry Potter revela la llegada de un polémico personaje - WARNER BROS.

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, respectivamente como el mago titular, Ron Weasley y Hermione Granger, desembarcará en HBO en 2027. Esta nueva producción promete ser aún más fiel a las novelas de J.K. Rowling de lo que fueron las películas. Y es que unas imágenes del set en Hoddesdon, Hertfordshire, descubren la llegada de un controvertido personaje que pertenece al prólogo de la primera novela.

Se trata de Vernon Dursley (Daniel Rigby). Como puede apreciarse, estas secuencias, que ya circulan en las redes, se encuentran ambientadas en la década de los 80. En ellas, el marido de Petunia (Bel Powley) y tío de Harry Potter aparece hablando con Dedalus Diggle, uno de los magos pertenecientes a la Orden del Fénix que conoció al sobrino de Dursley.

ISSO ESTÁ INCRÍVEL! A série de Harry Potter está gravando cenas do primeiro capítulo do livro, onde o Tio Válter vai comprar uma rosquinha e esbarra com um bruxo de vestes roxa (Dédalo Diggle).



Veremos o dia de trabalho do Tio Válter em 1981. Parece até sonho. pic.twitter.com/StQvJ26qOc — Thiego Novais (@thiegonovais) September 23, 2025

Esto, a su vez, es un elemento revelador de por qué la serie de HBO profundizará aún más en la obra de Rowling. Las novelas comprenden su trama durante la década de los 90 hasta 1998. Sin embargo, estas escenas del rodaje revelan que la ficción también adaptará el prólogo de Harry Potter y la piedra filosofal, que transcurre concretamente en 1981, diez años antes de los eventos del primer libro.

Tio Válter e Dedalus Diggle no set da série de Harry Potter da HBO pic.twitter.com/XtYG3yaeWZ — Harry Potter Brasil (@hpharrypotterbr) September 23, 2025

En sus páginas, Vernon aprovecha su hora del almuerzo para salir a dar un paseo; sin embargo, se percata de que comienzan a suceder cosas muy extrañas en la calle: personas con vestimentas inusuales, comportamientos excesivamente efusivos e incluso ve cómo un desconocido lo saluda.

Tras las recientes imágenes que mostraban a una pareja que parecían ser las versiones jóvenes de Lily y James Potter, los padres de Harry, estas escenas evidencian que la ficción de HBO profundizará de modo más exhaustivo en los libros de Rowling.

La future série télévisée #HarryPotter a tourné quelques scènes, la semaine dernière, au Wardown Park de Luton. 🎬✨ S’agirait-il d’une scène avec James et Lily ? 💫



Merci à @WW_Direct pour la vidéo. pic.twitter.com/5EnsvIIEZk — Univers Harry Potter (@UHP) September 22, 2025

Los últimos fichajes confirmados para la serie, que constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de J.K. Rowling, son los de Warwick Davis, que volverá a meterse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas; Elijah Oshin como Dean Thomas; Finn Stephens como Vincent Crabbe; William Nash como Gregory Goyle; Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout; Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns; Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey; y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el banco de Gringotts.

Completan el reparto Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley; Gracie Cochrane como Ginny Weasley; Rory Wilmot como Neville Longbottom; Amos Kitson como Dudley Dursley; Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch; Anton Lesser como Garrick Ollivander; John Lithgow como Albus Dumbledore; Janet McTeer como Minerva McGonagall; Nick Frost como Rubeus Hagrid; Luke Thallon como Quirrell; y Paul Whitehouse como Filch.