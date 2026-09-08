Primer adelanto de Furia 2, que ya tiene fecha en HBO Max: "Nuevas historias, misma..." - HBO MAX

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Furia, la serie original de HBO creada y dirigida por Félix Sabroso, llegará al servicio de streaming el próximo 9 de octubre. Los nuevos capítulos, que en su nuevo teaser tráiler promete "nuevas historias" pero "la misma furia", contarán con protagonistas como Maribel Verdú, Carmen Maura, María León o Ana Mena.

Según adelanta HBO Max en un comunicado, las nuevas tramas de Furia se centrarán en "mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia".

El avance de la segunda entrega, un breve teaser de apenas medio minuto de duración, enlaza con la primera temporada a través de Tina, el personaje de Claudia Salas, que es, junto a Ana Torrent, la única de las protagonistas que repite en la serie.

Junto a Salas y Torrent, completan el reparto principal de Furia nombres tan potentes como Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena o Clara Sans.

La nueva temporada de la serie de Sabroso, que también firma los guiones junto a Juan Flahn y codirige con Jau Fornés, contará con 8 episodios de 30 minutos y se presentará el próximo lunes 21 de septiembre en el Festival de San Sebastián.

Estrenada en HBO Max en julio del pasado año y protagonizada por Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, Furia ha sido la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us.