Despidos y competiciones son el motor del nuevo e hilarante tráiler de Gracias, equipo - NETFLIX

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

El 11 de septiembre llegará a Netflix Gracias, equipo, la nueva comedia creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por Diego Núñez Irigoyen. De cara a su estreno, la plataforma ha lanzado un hilarante tráiler centrado en Tío Mochales, la antigua reina del queso español, que atraviesa horas bajas y organiza una competición con sus empleados en el pueblo donde nació la empresa, hasta que se descubre que habrá despidos.

Las imágenes arrancan con Olga (Alexandra Jiménez) llegando a la oficina en la que trabaja. Viendo que aparentemente no hay nadie, entra en una sala donde es sorprendida por sus compañeros, quienes no la esperaban hasta el día siguiente. "Tengo una cosita que contaros, el team building de este año", dice a continuación en otra escena Pepa, a quien interpreta Maribel Verdú.

Es entonces cuando el adelanto muestra dónde se va a llevar a cabo el evento de la empresa. "Bienvenidos a Vilches del Morrazo, donde hay más vacas que habitantes", dice con alegría uno de los monitores.

UNA COMPETICIÓN DESMADRADA

"Empezamos una nueva etapa y no todos vais a estar en la compañía", asegura Pepa, advirtiendo de los despidos. Poco después se empiezan a suceder una serie de competiciones y juegos que van desde carreras en bici a una Jenga gigante. "Ahí os quedáis, wokes", se jacta Domingo (Pedro Casablanc), dejando atrás al resto de contrincantes en una carrera de piragüismo.

Instantes después comienza una absurda carrera en el campo para atrapar un queso enlatado rodando por una pendiente. "Vamos a reventarles", dice Olga a uno de sus compañeros antes de que el avance muestre a todos los empleados de la empresa desmadrándose en las pruebas.

"Gracias, equipo cuenta la historia de la empresa Tío Mochales, que fue, hace años, la reina indiscutible del queso español. Hoy es una empresa algo oxidada, que intenta mantener el tipo. Su última gran idea: organizar un team building rural en el pueblo donde la empresa se fundó.

Pero lo que debía ser un retiro para reconectar con 'los valores de siempre', se convierte en una encerrona cuando descubren que se vienen despidos, y muchos. Lo que prometía ser una escapada motivacional, se convierte en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones. Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en las moderneces de los teambuildings", reza la premisa de la película.

Dirigida por Irigoyen y con guion de Valor y Garrido, la cinta también cuenta en su elenco con Raúl Tejón (Machos Alfa), Ismael Fritschi (REC 4: Apocalipsis), Blanca Martínez (Respira) y Víctor Rebull (Alma). Saturnino García (Shevernatze: Una epopeya marcha atrás) y Pepe Viyuela (La caza) completan el reparto del filme producido por Zeta Studios.