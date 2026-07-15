La temporada 2 de Furia ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Furia vuelve a Netflix en octubre, su segunda entrega contará con Carmen Maura, Maribel Verdú o María León - HBO MAX

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Furia, la serie creada por Félix Sabroso, llegará a HBO Max en octubre. Esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, está protagonizada por un renovado elenco de actrices que incluye a Carmen Maura, Maribel Verdú, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans. La primera temporada contó con Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, aunque solo Claudia Salas y Ana Torrent retoman sus personajes.

En las nuevas tramas de esta segunda entrega varias mujeres estarán atrapadas en un sistema donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Así, deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.

Tal y como reza la sinopsis de la serie, "Furia es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Un retrato caleidoscópico del momento social actual con altas dosis de ironía y humor".

Octubre no viene tranquilo. #Furia Parte 2 pic.twitter.com/B5BRkTG4UV — HBO Max España (@HBOMaxES) July 15, 2026

La nueva temporada de Furia, que contará con ocho episodios de 30 minutos, completa su reparto con Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Mariona Terés, Jaime Zatarain y Pepa Charro, entre otros. La serie está creada y dirigida por Sabroso, que también firma los guiones junto a Juan Flahn y codirige con Jau Fornés.

FURIA, LA SERIE ESPAÑOLA MÁS VISTA DE HBO

Furia, estrenada en julio del pasado año, ha sido la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us.

El reparto de la ficción de la primera temporada está encabezado por Machi, que da vida a Marga, una artista esnob. También participa Castro en el papel de Vera, una cocinera de éxito obligada a cerrar su restaurante tras las duras críticas de un experto gastronómico. Peña interpreta a Nat, dependienta de una tienda de lujo, mientras que Poza encarna a Adela, una mujer al borde del desahucio que además debe cuidar de su madre. Completa el elenco Roth como Victoria, una olvidada estrella del cine erótico de los años 70.

Además, la ficción obtuvo varias nominaciones en distintos certámenes. En los Premios Feroz aspiró a mejor serie de comedia, mejor guion y mejor actriz para Candela Peña. Asimismo, en los Premios Forqué, la actriz volvió a ser nominada a mejor interpretación femenina. En los Premios Iris la serie recibió candidaturas a mejor actriz para Peña y a mejor dirección de ficción para Félix Sabroso, entre otras.