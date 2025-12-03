Furia renueva por una segunda temporada, que contará con nuevas protagonistas - HBO MAX

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Era un secreto a voces... y ya es oficial: Furia volverá con una segunda temporada en 2026. La serie, cuya renovación ya confirmó Candela Peña en su paso por Late Xou con Marc Giró, contará con varios regresos de la primera entrega... pero estará protagonizada por un nuevo elenco de actrices principales.

Félix Sabroso, creador y director de la ficción de HBO Max, ha explicado, a propósito de este cambio en el elenco, que no quería "perder a algunos de los personajes más queridos de la primera entrega". No obstante, asegura que "Furia tiene una mirada muy auténtica", por lo que "era más arriesgado y honesto ofrecer nuevas propuestas para que la historia siguiera corriendo con la misma fortaleza".

Estrenada el pasado mes de julio, la serie fue el tercer estreno más visto de la plataforma de streaming desde 2021, solo por detrás de títulos internacionales como La Casa del Dragón y The Last of Us.

Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro encabezaron el elenco de la primera temporada de Furia, "un retrato contemporáneo de cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación". La ficción se articula alrededor de cinco conflictos que se desarrollan "como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas".

Completan el reparto de Furia Ana Torrent, Claudia Roset, Mima Riera, Pedro Casablanc, Marilu Marini, Iván Pellicer, Francesc Garrido, Martxelo Rubio y Pepón Nieto, entre otros.

La serie ha recibido un premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d'Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent. Además, la ficción acumula nominaciones a los Premios Feroz (mejor serie de comedia, mejor guion de serie y Mejor actriz para Candela Peña), Premios Forqué (mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (mejor actriz para Candela Peña y mejor dirección de ficción para Félix Sabroso), entre otros.