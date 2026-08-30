Matthew McConaughey rechazó el papel de Pedro Pascal en The Last of Us: "No era para mí"

Matthew McConaughey revela que rechazó el papel de Pedro Pascal en The Last of Us: "No era para mí en aquel momento" - CONTACTO/HBO

MADRID 14, (CulturaOcio)

Matthew McConaughey ha revelado que estuvo a punto de interpretar a Joel en la adaptación del videojuego de The Last of Us, papel que finalmente obtuvo Pedro Pascal. El actor de Interstellar y ganador del Oscar por Dallas Buyers Club ha admitido que rechazó la serie de HBO debido al momento personal y profesional que atravesaba en ese instante.

Durante su participación en el podcast 'Happy, Sad, Confused', el ganador del Oscar reconoció que "en aquel entonces realmente no estaba actuando". Al profundizar en los motivos de su decisión, McConaughey recordó esa etapa de su carrera: "Era cuando me dedicaba más a escribir y a considerar roles de liderazgo en la vida. Fue realmente bueno. Estaba entusiasmado".

El protagonista de la serie True Detective también recordó su paso por dicha producción en la que "logramos un verdadero éxito" teniendo en cuenta que era un momento en el que "las series no eran algo que actores como yo o Woody Harrelson hiciéramos sin pensarlo dos veces". Respecto al proyecto de HBO, aclaró: "The Last of Us estuvo muy bien, pero no era para mí en aquel momento".

Por su parte, Craig Mazin, creador de la serie, ya había revelado en el mismo podcast que consideraron a McConaughey para el papel. "Es una de esas cosas en las que estoy seguro de que existe un universo alternativo donde es otro actor", comentó Mazin. Sin embargo, el showrunner aclaró que, aunque el resultado habría sido genial, "habría sido diferente".

LA TERCERA TEMPORADA DE THE LAST OF US

The Last of Us, la aclamada serie de HBO basada en la franquicia de videojuegos postapocalípticos de Naughty Dog, continúa con el rodaje de su tercera temporada con un estreno previsto para 2027. Tras poner el foco en los personajes de Ellie, la joven encarnada por Bella Ramsey, y el propio Joel, encarnado por Pascal, los nuevos capítulos se centrarán en el personaje de Abby, interpretado por Kaitlyn Dever.

Entre los nuevos fichajes de esta tercera entrega destacan Michelle Mao y Kyriana Kratter como Yao y Lev, respectivamente, así como Jorge Lendeborg Jr., que sustituye a Danny Ramirez como Manny, Clea DuVall como una serafita todavía no identificada de forma oficial y Patrick Wilson en un papel no confirmado. No obstante, distintas informaciones indican que será el padre de Abby.

A ellos se suman intérpretes ya vistos en la ficción como Gabriel Luna, Isabela Merced, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Jeffrey Wright y la propia Ramsey.