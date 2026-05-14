Finaliza el rodaje de la temporada 2 de Furia con Maribel Verdú, Carmen Maura o María León

Finaliza el rodaje de la temporada 2 de Furia, - MANOLO PAVON / HBO MAX

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Furia, la serie creada por Félix Sabroso, ha finalizado su rodaje y llegará a HBO este otoño. Esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, está protagonizada por un renovado elenco de actrices que incluye a Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans. La primera temporada contó con Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, aunque solo Claudia Salas y Ana Torrent retoman sus personajes.

En las nuevas tramas de la temporada 2, también dirigida por Sabroso que además firma los guiones junto a Juan Flahn y codirige con Jau Fornés, varias mujeres estarán atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en un lucrativo espectáculo. Además, deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.

Tal y como reza la sinopsis de la serie, "Furia es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Un retrato caleidoscópico del momento social actual con altas dosis de ironía y humor".

TRAS EL ÉXITO DE LA TEMPORADA 1 DE FURIA

Furia, estrenada en julio del pasado año, ha sido la serie más vista de HBO en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us.

El reparto de la ficción de la primera temporada está encabezado por Machi, que da vida a Marga, una artista esnob. También participa Castro en el papel de Vera, una cocinera de éxito obligada a cerrar su restaurante tras las duras críticas de un experto gastronómico. Candela Peña interpreta a Nat, dependienta de una tienda de lujo, mientras que Poza encarna a Adela, una mujer al borde del desahucio que además debe cuidar de su madre. Completa el elenco Roth como Victoria, una olvidada estrella del cine erótico de los años 70.

Además, la ficción obtuvo varias nominaciones en distintos certámenes. En los Premios Feroz aspiró a mejor serie de comedia, mejor guion y mejor actriz para Candela Peña. Asimismo, en los Premios Forqué, la actriz volvió a ser nominada a mejor interpretación femenina. En los Premios Iris la serie recibió candidaturas a mejor actriz para Peña y a mejor dirección de ficción para Félix Sabroso, entre otras.