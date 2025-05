Filtrado el último episodio de la temporada 2 de The Last of Us (2x07)

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Solo falta un episodio de la segunda temporada de The Last of Us por estrenar y aún quedan algunos días para que la séptima y última entrega llegue a Max en la madrugada del lunes para aquellos que residan en España, la noche del domingo para el público de Latinoamérica. Pero muchos ya han tenido la oportunidad de ver parte de este gran final debido a una filtración.

No es la primera vez que ocurre algo así con un título estrella de HBO. Y es que, en 2022, poco antes del estreno del último episodio de la primera temporada de La Casa del Dragón, este fue filtrado, al igual que también lo fue el último de la segunda temporada el pasado año. También en 2017, un capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos fue subido ilegalmente.

El videojuego The Last of Us Parte II también sufrió en su momento una grave filtración ya que, tras retrasar su estreno por la pandemia de coronavirus, varias imágenes salieron a la luz, así como la muerte de un personaje clave. Y ahora la serie de HBO ha corrido la misma suerte, ya que se ha filtrado el último capítulo de la temporada 2.

Según las primeras informaciones, quienes compraron el pase de temporada para la segunda entrega a través de Apple tuvieron acceso al episodio 7 de The Last of Us Temporada 2 en la noche del 21 de mayo. El problema parece haber sido solucionado, pero parte del material se ha difundido en internet, especialmente en Twitter y TikTok, incluyendo una de las escenas finales del episodio.

El tráiler del 2x07 ya mostró que este capítulo final retoma la historia de Ellie (Bella Ramsey), Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino) en el Seattle postapocalíptico y en plena guerra. Los tres, junto a Tommy (Gabriel Luna), corren peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado entre el Frente de Liberación de Washington y los Serafitas. Ellie tendrá que elegir entonces entre la seguridad de su grupo o matar a Abby (Kaitlyn Dever) y vengar la muerte de Joel (Pedro Pascal).

La temporada 2 de The Last of Us llega a su fin el próximo domingo 25 de mayo, madrugada del lunes 26 en España, con el lanzamiento de su séptimo episodio.

The Last of Us ya ha renovado por una tercera temporada. En una reciente entrevista con Variety, la actriz Isabela Merced dio pistas sobre el futuro de la producción, cuando le preguntaron si sabía en qué momento comenzaría el rodaje de la temporada 3. "No, pero creo que debería ser el próximo año", adelantó. Los nuevos episodios no tienen fecha de estreno.