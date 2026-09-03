Tom Hardy, confirmado para la temporada 3 de Mobland (Tierra de Mafiosos)

Tom Hardy regresará a la temporada 3 de Mobland (Tierra de Mafiosos) - SKYSHOWTIME

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Mobland (Tierra de Mafiosos) llegará el próximo 21 de septiembre con el regreso de Pierce Brosnan y Helen Mirren como el matrimonio de criminales irlandeses Conrad y Maeve Harrigan. Tom Hardy también retomará su papel en los nuevos episodios como Harry Da Souza y ahora también está confirmado que el actor, quien se vio envuelto en una disputa con el guionista y el productor, regresará en la tercera entrega de la serie, que en España puede verse a través de SkyShowtime.

Según informa Variety, Paramount+ ha anunciado el regreso de la ficción con su temporada 3 y la vuelta de Hardy al papel de Da Souza, la mano derecha de los Harrigan y su solucionador. A comienzos de este año, una disputa entre bastidores entre Hardy, el guionista Jez Butterworth y el productor David Glasser salió a la luz después de que varios rumores apuntaran a que el actor había sido despedido de la serie.

El conflicto, tal y como recogía Variety, habría surgido, según varias fuentes, a raíz de múltiples motivos, entre ellos los supuestos retrasos de Hardy durante el rodaje y su intención de modificar determinadas partes del guion.

Además, también señalaban que la disputa no habría sido responsabilidad exclusiva del actor, ya que Hardy también habría manifestado su malestar por los retrasos en la entrega de algunos guiones. Butterworth, vinculado también a The Agency y a los cuatro biopics sobre los Beatles de Sam Mendes, apenas estaba presente en el set, lo que dificultaba gestionar cambios de última hora.

LA DISPUTA DE HARDY CON EL GUIONISTA Y EL PRODUCTOR DE LA SERIE

Por otro lado, el carácter "duro" de Glasser habría chocado con Hardy. A pesar de las tensiones, el productor ejecutivo Guy Ritchie, que ha dirigido varios episodios de la serie, y David Glasser estuvieron entre quienes más interés tenían en asegurar el regreso de Hardy a la serie. Finalmente, su apoyo habría resultado decisivo para que el actor retomara su papel en la tercera temporada.

"En esta segunda temporada, compuesta por diez episodios, los Harrigan intentarán mantener las apariencias ante la amenaza de nuevos rivales que buscan desestabilizar su fracturado imperio criminal. Por su parte, el astuto y temible 'solucionador' Harry Da Souza estará en la cuerda floja mientras aumentan las tensiones internas en la familia. Cuando la violencia se extiende a todos los aspectos de sus vidas, las lealtades se quiebran, la seguridad es efímera y la lucha por el poder no deja espacio para la compasión", reza la sinopsis.

Junto a Hardy, Brosnan, Mirren y Considine, completan el reparto Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer y Toby Jones. David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari y Keith Cox son los productores ejecutivos.