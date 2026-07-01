Tom Hardy sí estará en la temporada 3 de Mobland tras su pelea con los productores y rumores de despido - SKYSHOWTIME

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Hardy parece haberse reconciliado con los productores de Mobland (Tierra de mafiosos). Después de que la noticia de sus desencuentros con parte del equipo hiciera saltar las alarmas ante su posible salida de la serie, las últimas informaciones ya apuntaban a que el actor no fue despedido de la ficción.

Según informa Deadline, Hardy se ha reunido con los productores Jez Butterworth y David Glasser en Londres para trazar el camino a seguir de cara a que continúe formando parte del reparto de Mobland (Tierra de mafiosos) en la temporada 3. El productor ejecutivo Guy Ritchie, que ha dirigido varios episodios de la serie y mantiene una buena relación con el intérprete, también habría contribuido a esta distensión entre las partes.

El estreno de la segunda temporada de Tierra de mafiosos, protagonizada por Pierce Brosnan y Helen Mirren, está previsto para finales de este año. El regreso de Hardy también sería relevante de cara a esta segunda entrega pues, aunque ya ha concluido su rodaje, se requería al actor para completar algunas tomas adicionales.

Por el momento, Paramount+ no ha renovado oficialmente la ficción para una tercera temporada, pero está previsto que los nuevos episodios comiencen a filmarse en otoño.

LAS TENSIONES ENTRE HARDY Y EL EQUIPO DE MOBLAND

Según informaba Variety, varias fuentes sostenían que el conflicto habría respondido a una suma de factores, entre ellos, supuestos retrasos de Hardy en el set y su insistencia en reescribir partes del guion. No obstante, esas mismas fuentes apuntan a que la responsabilidad no recaería únicamente en el actor, que se habría molestado por la entrega tardía de algunos libretos.

Al parecer, Butterworth, vinculado a The Agency y a los cuatro biopics sobre los Beatles de Sam Mendes además de a Tierra de mafiosos, no estaba presente de forma habitual en el set, lo que complicaba la gestión de posibles cambios de última hora. En cuanto a Glasser, su carácter "duro", tal y como describen fuentes cercanas a la producción, habría chocado con el de Hardy.

Por otra parte, Guy Ritchie, que ya trabajó con Hardy en RocknRolla y mantiene una buena relación con él, habría favorecido la resolución del conflicto, pues los episodios dirigidos por él se habrían desarrollado con menos fricciones.

La polémica también salpicó a Helen Mirren después de que circularan rumores sobre posibles tensiones entre ella y Hardy. Al parecer, sí que era cierto que el actor se retrasaba a menudo durante el rodaje, pero la propia Mirren zanjaba el asunto publicando en sus redes sociales una foto de Hardy acompañada del mensaje "te quiero ahora y siempre".

Tierra de mafiosos está creada por Ronan Bennett y cuenta con Ritchie como uno de sus directores. La serie sigue al matrimonio formado por Conrad (Brosnan) y Maeve Harrigan (Mirren), quienes lideran una poderosa familia criminal irlandesa afincada en Londres, y a su solucionador y suerte de hijo adoptivo, Harry Da Souza (Hardy), cuya vida personal se ve afectada por su trabajo.

La primera temporada de Tierra de mafiosos fue uno de los grandes éxitos recientes de Paramount+. La plataforma renovó la serie por una segunda entrega después de alcanzar 26 millones de espectadores y situarse como su segunda serie original más vista, solo por detrás de Landman.