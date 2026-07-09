Brutal tráiler de la temporada 2 de Mobland (Tierra de mafiosos), que ya tiene fecha de estreno... Con Tom Hardy - SKYSWHOTIME

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Mobland (Tierra de mafiosos) ya tiene fecha de estreno. Los nuevos episodios de la serie protagonizada por Pierce Brosnan y Helen Mirren, que pueden verse en España a través de SkyShowtime, llegarán el 18 de septiembre. Y ya ha salido un impactante tráiler que también muestra el regreso de Tom Hardy al papel de Harry Da Souza, el solucionador del clan Harrigan.

El avance arranca con Da Souza hablando con alguien al que parece haber retenido en una furgoneta. "Está bien. No han sido precisamente 24 horas maravillosas para mí, ¿verdad?", le dice Harry con calma.

Instantes después, una escena descubre a Da Souza apuntado por la espalda con una pistola, rodeado de individuos peligrosos en una habitación cargada de tensión. "Todo el mundo conoce Londres", afirma.

"Entraremos por la parte de atrás", dice en otra secuencia Conrad, disparando a todo el mundo en un restaurante. "Somos los Harrigan", advierte junto a su esposa.

CONRAD FUERA DE CONTROL

Poco después, el avance deja entrever que los Harrigan están al borde de una guerra civil, mientras Conrad y Maeve reafirman su posición de poder matando con una metralleta a unos sicarios. Seguidamente, una escena revela a Harry tomando el control de una situación peligrosa en la que todo parecía apuntar en su contra.

"En la segunda temporada de Tierra de mafisosos, la serie original de Paramount+, los Harrigan luchan por mantener una imagen de unidad mientras nuevos rivales amenazan su resquebrajado imperio criminal. En medio de ese clima de tensión, Harry Da Souza, su astuto y temible "solucionador", se ve obligado a caminar por la cuerda floja a medida que los conflictos dentro de la familia se recrudecen.

A medida que la violencia se extiende a todos los rincones de sus vidas, las lealtades saltan por los aires, la seguridad se revela cada vez más frágil y la lucha por el poder no deja espacio para la piedad", reza la sinopsis de la temporada 2.

Además de Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, los nuevos episodios de la serie -ya renovada por una tercera temporada- cuentan en su reparto con Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer y Toby Jones.