Los Harrigan, en guerra civil en el explosivo tráiler de Tierra de mafiosos (Mobland) - SKYSHOWTIME

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Tierra de mafiosos llegará el 21 de septiembre. Para ir calentando motores hasta su estreno, un explosivo tráiler de los nuevos episodios de la serie, que en España podrán verse en SkyShowtime, muestra a Conrad (Pierce Brosnan) y Maeve Harrigan (Helen Mirren) completamente desatados y fuera de control mientras su solucionador, Harry Da Souza (Tom Hardy), intenta poner orden en medio del caos.

"¿Puedo hablar claro?", pregunta Da Souza a Conrad y Maeve en el salón de su casa. "Esta familia está cayendo en picado", dice con profunda serenidad.

Instantes después, las imágenes revelan una serie de intensos y violentos altercados. "Conrad, los Harrigan controlan el norte de Londres", añade Harry.

Es entonces cuando Da Souza les dice que han perdido el fentanilo y la heroína, más de lo mismo, mientras les advierte de que los tiburones están al acecho. "¿A qué te refieres?", pregunta escéptico Conrad. "La guerra", responde Harry.

LOS HARRIGAN PIERDEN EL CONTROL

Seguidamente, el adelanto muestra una mansión saltando por los aires, a Conrad furioso y desatado sosteniendo una escopeta contra su hijo Kevin (Paddy Considine). "Lo quiero muerto", dice este. Poco después, Conrad aparece en una especie de almacén declarando la guerra a uno de sus adversarios criminales y acribillando con una metralleta a varios sicarios.

"En esta segunda temporada, compuesta por diez episodios, los Harrigan intentarán mantener las apariencias ante la amenaza de nuevos rivales que buscan desestabilizar su fracturado imperio criminal. Por su parte, el astuto y temible 'solucionador' Harry Da Souza estará en la cuerda floja mientras aumentan las tensiones internas en la familia. Cuando la violencia se extiende a todos los aspectos de sus vidas, las lealtades se quiebran, la seguridad es efímera y la lucha por el poder no deja espacio para la compasión", reza la sinopsis.

Junto a Hardy, Brosnan, Mirren y Considine, completan el reparto Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer y Toby Jones. David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari y Keith Cox son los productores ejecutivos.