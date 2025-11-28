Stranger Things 5 recupera a uno de sus personajes más odiados para su gran final: El regreso de ((SPOILER)), explicado

Stranger Things 5 recupera a uno de sus personajes más odiados para su gran final - NETFLIX

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de Stranger Things tiene por delante la difícil tarea de ofrecer un final satisfactorio para una serie tan icónica, cerrando los arcos de todos los personajes y dando respuesta a todas las incógnitas. Y tras el estreno de los cuatro primeros episodios, parece que, efectivamente, la ficción procurará no dejar cabos sueltos, pues ha recuperado a cierto personaje poco querido por los fans que, al parecer, aún tiene un papel que cumplir.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los primeros episodios de la temporada 5, Once y Hopper descubren que el Ejército ha construido unas instalaciones secretas en el Mundo del Revés y capturan a un soldado para interrogarlo al respecto. Aun usando sus poderes mentales, lo único que Ce es capaz de sacar en claro es que en la base hay una puerta tras la que se esconde algo o alguien importante para los militares y deduce que debe tratarse de Vecna, a quien supone que han capturado y quieren utilizar como arma.

Decididos a acabar de una vez por todas con Vecna, Once y Hopper se infiltran en las instalaciones y, tras un enfrentamiento con la doctora Kay, consiguen la llave de la misteriosa puerta. Se revela entonces que Hopper lleva un chaleco de explosivos y planea sacrificarse, con lo que traspasa el umbral dejando a una desesperada Once al otro lado.

No obstante, el personaje de David Harbour acaba regresando junto a la joven y ambos descubren que a quien ocultaba aquella puerta, el prisionero de los militares, no era Henry Creel, sino Kali Prasad, también conocida como Ocho. La joven, interpretada por la actriz danesa Linnea Berthelsen, también está dotada de habiliades especiales aunque distintas a las de Eleven y el ejercito la tiene maniatada, sedada y llena de electrodos en una cámara acorazada.

Ocho apareció por primera vez en el polémico séptimo episodio de la temporada 2. Una entrega que generó cierta polémica entre los seguidores de la serie, porque supuso una interrupción de la trama principal de Stranger Things en un momento crítico, situado después de un cliffhanger como era la invasión del laboratorio por parte de los demogorgon.

Alejándose de lo que estaba sucediendo en Hawkins, el capítulo se centraba en Once, que había emprendido un viaje para conocer a su madre y acababa reuniéndose con su "hermana", es decir, otro de los niños con los que el doctor Brenner experimentó y el único sujeto aparte de la propia Once que escapó de la masacre de Uno.

OCHO, PRIMERO ODIADA Y LUEGO OLVIDADA

Aunque Once se unía brevemente a Kali y su banda, tan dispuesta como ellos a vengarse de aquellos que le habían causado daño, pronto cambiaba de opinión con lo que sus caminos se separaban.

Ocho no volvió a aparecer en posteriores capítulos y apenas se la mencionó una vez, por lo que parecía que era un personaje que había quedado descolgado y olvidado, algo que su regreso en la última temporada puede arreglar.

No hay duda de que Kali es una aliada valiosa en la lucha contra Vecna. Como Henry y Once, la joven posee habilidades especiales derivadas de los experimentos del doctor Brenner. En su caso, es capaz de crear ilusiones para engañar a los demás, lo que podría ser útil contra las habilidades de Vecna e incluso podría servir para enfrentar a este con sus peores recuerdos (como aquellos que esconde el santuario de Max).