"No Es Un Nuevo Once": Creadores De Stranger Things 5 Explican Cómo Los Poderes De Will Son Distintos A Vecna Y Eleven - NETFLIX
MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -
Hasta ahora, parecía que el único personaje de Stranger Things capaz de rivalizar directamente con Vecna era Once, gracias a sus propias habilidades psíquicas. No obstante, el cuarto episodio de la quinta y última temporada ha terminado estableciendo un nuevo jugador en el tablero (o, más bien, un viejo jugador con nuevos poderes).
((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))
A lo largo de los cuatro primeros episodios de la temporada, la conexión de Will con el Mundo del Revés se hace cada vez más patente, con el joven llegando a aprovechar su acceso a la mente de colmena para averiguar los siguientes pasos de Vecna. En los últimos compases del cuarto capítulo, esto llega a su máxima expresión, ya que Will consigue controlar a los Demogorgon y quebrar sus extremidades antes de que ataquen a sus amigos.
Cuando termina de usar sus poderes, la nariz de Will sangra, al igual que le pasa a Once cada vez que hace gala de sus habilidades, lo que hace que muchos se pregunten si ambos comparten un mismo don. Sin embargo, los creadores de la ficción ya han desvelado la verdadera naturaleza del poder de Will y en qué se diferencia del de Once.
"No es un nuevo Once, y eso era importante para nosotros", explicó Matt Duffer a EW. "De hecho, él mismo no tiene poderes. Está canalizando los poderes de Vecna. Dado que, desde la primera temporada, ha estado conectado con él y, en parte, con el Azotamentes, esto le permite acceder a estos poderes y usarlos si está lo suficientemente cerca", señala.
"La diferencia es que él es capaz de canalizar los poderes de Vecna. Pero todos están relacionados. Vecna y Once tienen poderes similares", insistió Ross Duffer en otra entrevista concedida a Variety, añadiendo que Will es como un "titiritero", capaz de canalizar y usar los poderes de Vecna.
"[Will] se conecta con la mente colmena y entonces puede manipular cualquier cosa dentro de la colmena. Verás hasta dónde puede llegar a medida que sigas viendo la serie. Pero así es como es capaz de manipular al monstruo", explicó por su parte Matt Duffer, adelantando que, por esa misma razón, el personaje no es capaz de, por ejemplo "abrir una puerta".
Los realizadores remarcaron además que los poderes del personaje encarnado por Noah Schnapp se deben exclusivamente al Mundo del Revés y derivan de su secuestro en la primera temporada y es que, según han revelado los nuevos episodios, ya entonces Vecna lo "enganchó a la mente colmena". "Si no está cerca de la mente colmena, no puede acceder a ella ni aprovecharla", agregaron, dejando claro que se trata de una habilidad basada en "la proximidad".
¿POR QUÉ AHORA?
Aunque Will nunca habría tenido poderes de no ser por su pasado con el Mundo del Revés, han transcurrido ya varias temporadas (y, por tanto, varios años) desde que eso sucediera, pero no ha sido hasta el cuarto episodio de la quinta entrega que al fin ha descubierto su potencial. "Desde que tengo memoria, siempre hemos hablado de que Will tiene poderes", aseguró Ross Duffer.
"En la temporada 2 tenía una versión oscura de ello: estaba conectado con Vecna. Podía ver lo que él veía, pero en ese momento no se daba cuenta de que podía aprovecharlo de alguna manera y utilizarlo contra Vecna. Eso es algo que no descubre hasta esta temporada. Nos llevó un tiempo desarrollarlo, pero era algo que siempre habíamos querido hacer. Los detalles eran un poco vagos hasta que empezamos a trabajar en ello", expuso Matt Duffer.
En cuanto a por qué Will habría tardado tanto en descubrir sus habilidades, los creadores explicaron que, en parte, se debe a que la mente de colmena nunca había estado tan cerca pero también a que el propio Will ha cambiado.
"A lo largo de las temporadas, ha sido un poco más miedoso que los demás. No ha sido un líder. No se ha aceptado a sí mismo como lo han hecho algunos de nuestros personajes. Así que creo que realmente se trataba de si es capaz de empezar a aceptarse tal y como es, ¿le dará eso la fuerza que necesita para acceder a estos poderes? Ahí es donde le llevó el episodio 4, y realmente el arco de los cuatro primeros episodios", argumentaron.