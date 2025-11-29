Los creadores de Stranger Things revelan por qué Vecna no puede entrar en la cueva de Max - NETFLIX

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things han mostrado a Vecna llevando a cabo la siguiente fase de su maligno plan. El poderoso villano, cuyo nombre real es Henry Creel, se mueve a su antojo ahora entre distintas realidades dentro de Hawkins para acechar a sus víctimas. No obstante, hay una misteriosa cueva a la que Vecna parece no poder acceder y que, según han explicado los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, no es la primera vez que aparece en la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mediante un malicioso engaño, Vecna logra secuestrar a Holly Wheeler, la hermana de Mike, conduciéndola a una especie de aparentemente idílica prisión mental. En esta cárcel, creada a partir de los recuerdos del propio Henry, también se encuentra atrapada Max, que en la vida real lleva meses sumida en un profundo coma. Tras intentar varias veces escapar, sin éxito, de esta realidad, el personaje encarnado por Sadie Sink se mantiene a salvo dentro de una cueva a la que Vecna, pese a que iba justo detrás de ella y estaba a punto de darle caza, no es capaz de entrar.

"No olvidaré la cara que puso ese día... tenía miedo. Pero no solo miedo, estaba aterrado. Hay algo en esta cueva, un recuerdo... No quiere entrar", explica Max a Holly desatando así todo tipo de hipótesis y teorías sobre qué es lo que aterroriza a un ser tal poderoso y malvado como Vecna.

LA CLAVE, EN EL TEATRO

En una entrevista concedida a Variety, los Duffer han hablado sobre esta misteriosa cueva que conecta con un oscuro recuerdo que hace estremecer a Henry, llegando a dejarle paralizado de miedo. Matt Duffer confirmó que esta cueva es la misma que aparece en The First Shadow, la obra de teatro que funciona como precuela de Stranger Things. Se trata de una caverna unicada cerca de una base militar de Nevada en la que Henry Creel se encontró por primera vez cara a cara con algo relacionado con el Mundo del Revés.

"Cuando trabajábamos en la obra con Kate Trefry, ya teníamos preparada la historia de Henry", aseguró Matt Duffer. Teníamos que encontrar un equilibrio respecto a cuánto íbamos a incluir en la obra. [El director] Stephen [Daldry] y [la productora] Sonia [Friedman] siempre nos presionaban para que incluyéramos más y nosotros nos resistíamos y decíamos: 'Bueno, tenemos que esperar para revelar eso en la serie'. Veréis que, especialmente al llegar al episodio final, hay más coincidencias con la obra", adelantó.

"Y, por ejemplo, Max encuentra ese póster de Oklahoma, y la gente que no ha visto la obra quizá se pregunte: '¿Por qué sale Henry en Oklahoma?' Pero creo que es bonito que empecemos a relacionar ambas cosas", continuó Ross Duffer. No obstante, su hermano intervino para tranquilizar a los fans, asegurando que no es necesario "en absoluto" ver la obra de teatro para entender la historia de Henry, pues estas conexiones no son más que meros guiños.

EL RECUERDO DE HENRY EN LA CUEVA

En Stranger Things: The First Shadow, Henry Creel desapareció cuando tenía ocho años cerca de una base militar en el condado de Lincoln, Nevada. El niño fue encontrado doce horas más tarde en la entrada de una cueva y no recordaba nada de lo sucedido. Sin embargo, la obra revela más adelante que el cadáver de un espía ruso fue hallado en esa mismo lugar, y todo apuntaba a que había sido asesinado en el Mundo del Revés.

Esto explicaría por qué a Henry le da miedo entrar a la cueva en la que se esconde Max, pues sus recuerdos relacionados con este lugar podrían haberle causado un profundo trauma capaz de paralizarle de miedo. Al encontrarse encerradas dentro de los recuerdos de Henry, es de esperar que Max y Holly ahonden en el pasado del malvado antagonista para descubrir por sí mismas qué ocurrió en la caverna y, quizás, usar los propios temores del malvado en su contra.