Millie Bobby Brown dice que su "amistad" con David Harbour "está por encima de todo" tras la presunta queja por acoso

MADRID, 28 Nov.

Antes del estreno de la última temporada de Stranger Things, cuyos cuatro primeros episodios están disponibles en Netflix, un medio británico informó de que Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal interna por "acoso e intimidación" contra David Harbour antes del rodaje de la quinta entrega. Después de que padre e hija en la ficción ya se mostrasen muy cercanos en la premier del proyecto, la actriz ha hablado de su relación actual con el actor.

"Llevamos haciendo esto los últimos diez años. Quiero decir, siempre hemos estado unidos en eso. Amamos esta serie con todo lo que tenemos y valoramos nuestra amistad por encima de cualquier cosa", asegura la intérprete que encarna a Once en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde subraya que rodar el final de la serie con el actor que da vida a Hopper ha sido "bastante nostálgico" tras una cuarta temporada que separaba sus tramas.

Brown explica que este reencuentro le recordó "muchísimo a la segunda y la tercera parte, donde ambos chocan un poco porque ella está creciendo e intentando encontrar su propia voz y él intenta ejercer de padre". Añade que esa dinámica "definitivamente vuelve a entrar en juego una vez más" y que está "muy ilusionada por que la gente pueda verlo". "Algunas de las escenas favoritas de la gente son de Once y Hopper", reconoce una protagonista "muy emocionada de que eso vuelva a la pantalla".

El origen de la controversia está en una información publicada el 1 de noviembre por Daily Mail. De acuerdo con dicho medio, Brown, de 21 años, habría registrado una queja formal interna por "acoso e intimidación" contra Harbour, de 50, antes del inicio del rodaje de la quinta temporada. La fuente anónima citada por el tabloide hablaba de "páginas y páginas de acusaciones" y aseguraba que Netflix abrió una investigación interna que se habría prolongado durante meses. Hasta la fecha, la plataforma no ha ofrecido ninguna respuesta oficial ni hay comunicados públicos de los representantes de Brown o Harbour.

En la premier del 6 de noviembre Brown y Harbour posaron juntos, se abrazaron y se mostraron cómplices ante las cámaras. No se refirieron directamente a la información de Daily Mail como sí hicieron los máximos responsables creativos de la ficción. "Llevamos diez años trabajando con este reparto, son como nuestra familia y nos preocupamos profundamente por ellos. Así que no hay nada más importante que tener un set en el que todo el mundo se sienta seguro y feliz," apuntó Ross Duffer.

"Hay que crear un lugar de trabajo respetuoso en el que todo el mundo se sienta cómodo y seguro, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Y estamos orgullosos de haberlo conseguido", añadió Shawn Levy, director y productor ejecutivo de Stranger Things. "He leído un montón de historias tremendamente inexactas, hay muchísimo ruido alrededor", amplió aludiendo a las informaciones publicadas en los días previos.

En declaraciones previas en la misma alfombra roja, la intérprete ya definió el vínculo con Harbour como un lazo profundamente especial derivado de su dinámica paternofilial en Stranger Things, señalando que ha sido fundamental tenerle "a lo largo de todo este viaje". Por su parte, Harbour, insistió en que "la adoro y estoy orgulloso de haber visto crecer" tanto a Brown como al resto del reparto.

Además de profundizar en la dinámica entre Once y Hopper, la primera tanda de episodios de la última entrega de Stranger Things ha dejado revelaciones de enorme calado respecto a Will Byers, sobre la delicada situación de Max tras quedar en coma en la cuarta temporada y sobre el inquietante plan de Vecna. Netflix retomará estas tramas abiertas el 25 de diciembre de 2025 con los tres próximos episodios y el 1 de enero con el episodio final.