El personaje de Cobra Kai que más combates ha ganado ante su gran rival en la serie de Netflix

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Daniel LaRusso vs Johnny Lawrence, Miguel Díaz vs Robby Keene, Tory Nichols vs Samantha LaRusso... Muchas son las rivalidades ya históricas que en sus ya cinco temporadas acumula Cobra Kai y todo el universo Karate Kid. Y con la serie de Netflix rodando ya su última temporada, surge una inevitable pregunta: ¿Quién de entre todos los luchadores es el que más combates ha ganado frente a su gran enemigo?

Uno de los grandes atractivos de Cobra Kai son sus espectaculares escenas de kárate. Ya sea en una pelea callejera o en el torneo del All-Valley, tanto los miembros del Miyagi-Do, liderados por LaRusso (Ralph Macchio) como los del Colmillo de Águila, entrenados por Lawrence (William Zabka) y también los implacables alumnos de Terry Silver (Thomas Ian Griffin) en Cobra Kai, han exhibido constantemente sus habilidades en la lucha.

Sin embargo, de entre todos los muchos combates que se han dado en la serie, hay siete rivalidades que sobresalen por encima del resto.

SAMANTHA LARUSSO CONTRA TORY NICHOLS

La hija de Daniel LaRusso (Mary Mousser) se ha enfrentado en varias ocasiones a la protegida de John Kreese en Cobra Kai. La rivalidad entre ambas comenzó cuando Tory (Peyton List) empezó a salir con el exnovio de Samantha, Robby Keene, dando pie a salvajes peleas, pero, aun sin contar con que Silver amañase su victoria en el último torneo del All-Valley, Nichols ostenta un mayor número de victorias frente a su rival, según recoge Screenrant.

DANIEL LARUSSO CONTRA JOHNNY LAWRENCE

La rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence es historia antigua. Tras ser enemigos mortales en las dos primeras películas de The Karate Kid, han dejado de lado viejos rencores, forjando una profunda amistad en Cobra Kai. Sin embargo, aun contando los pequeños enfrentamientos entre ambos, es LaRusso quien más veces ha ganado.

ROBBY KEENE CONTRA MIGUEL DÍAZ

Una de las grandes rivalidades en Cobra Kai es la que mantienen Robby Keene (Tanner Buchannan), el hijo de Johnny Lawrence y Miguel Díaz (Xolo Maridueña) su protegido. El marcador entre ambos luchadores podría estar igualado, dado que actualmente, se encuentran al mismo nivel, pero Robby fue capaz de derrotar a Miguel en su primer enfrentamiento, dejándolo temporalmente paralítico al final de la temporada 1 de la serie.

DEMETRI ALEXOPOULOS CONTRA ELI 'HALCÓN' MOSKOWITZ

Inseparables al principio, Demetri (Gianni DeCenzo) y Eli (Jacob Bertrand) comenzaron su rivalidad al inicio de Cobra Kai, cuando el segundo adoptó las enseñanzas de Kreese y Moskowitz se instruyó en el Miyagi-Do para hacerle frente. Es cierto que tras derrotarlo en una ocasión Halcón se redimió, pero su destreza en la lucha hace que el marcador se mantenga a su favor.

DANIEL LARUSSO CONTRA TERRY SILVER

Tras enfrentarse a Terry Silver en la secuela de Karate Kid y el alto coste personal que supuso derrotarlo, Daniel LaRusso no imaginaba que volvería a cruzar su camino con el del psicótico compañero de Kreese en Cobra Kai. A pesar de que el villano encarnado por Thomas Ian Griffin regresó con más fuerza que nunca en la cuarta temporada de la serie, LaRusso consiguió vencerlo por segunda vez al final de la quinta entrega de la serie, dejándolo como un pasmarote.

ANTHONY LARUSSO CONTRA KENNY PAYNE

Kenny Payne (Dallas Dupree Young) apareció por primera vez en la temporada 4 de Cobra Kai. Desde entonces, este alumno aventajado de Silver ha mantenido varios enfrentamientos con Anthony LaRusso (Griffin Santopietro) quien no dejaba de acosarle, pero, aun manteniéndose victorioso ante su rival, las enseñanzas de Cobra Kai consiguen que se esté convirtiendo en lo que más odia, un abusón.

MITCH CONTRA CHRIS

Mitch (Aedin Mincks) y Chris (Khalil Everage) se unieron al mismo tiempo a Cobra Kai. Pasado un tiempo, el segundo prefirió abandonar las enseñanzas de Kreese para adoptar las del Miyagi-Do, esto provocó un primer enfrentamiento que se saldó con Chris machacando a su amigo. Tras un segundo encontronazo que también se saldó con Mitch mordiendo el polvo Chris volvería a barrer la lona con su antiguo compañero, a quien creía redimido, al enterarse en la quinta temporada que, en realidad, era un infiltrado de Cobra Kai.