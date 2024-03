MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 13 de diciembre llegará a los cines una nueva entrega de Karate Kid, la clásica saga de artes marciales de los 80 protagonizada por Pat Morita y Ralph Macchio. Ben Wang (Chino americano) y Jackie Chang (Hora Punta) encabezarán junto a Macchio, que repetirá su papel como Daniel Larusso, las partes protagonistas. El último fichaje estrella de Sony Pictures que se une al elenco principal es Ming-Na Wen.

Según ha informado Variety, la actriz de series como El libro de Boba Fett y Marvel, Agentes de SHIELD se une a los ya nombrados protagonistas, además de a Joshua Jackson (The Affair), Sadie Stanley (Cruel Summer). El rol que el personaje de Wen jugará en la secuela es todavía un secreto.

Ming-Na Wen fue la voz original de Mulán en el clásico de Disney de 1998. Además de unirse al elenco de Karate Kid, la actriz ha puesto su voz al personaje de Tanya Keys en la serie animada de Mao Mao y participará en una cinta de ciencia ficción dirigida por Jeffrey Morris titulada Persephone. Wen también puso su voz a un personaje de una nueva película de Scooby Doo. El estreno del largometraje tanto en cines como en HBO, distribuidora del proyecto, fue cancelado en 2022 y aún se desconoce si finalmente verá la luz o será descartada.

La nueva película de Karate Kid estará dirigida por Jonathan Entwistle, creador de series de Netflix como Esta mierda me supera o The End of the F***ing World. La trama del filme se centrará en el personaje de Ben Wang, un adolescente de origen chino de la Costa Este de Estados Unidos que encuentra su lugar en el mundo a través de las artes marciales.

Una premisa parecida a la de la primera película de la saga, estrenada en 1984 y que, junto Morita y Macchio, protagonizó William Zabka como Johnny Lawrence, el eterno rival de Daniel. Le siguieron The Karate Kid II en 1986 y The Karate Kid III en 1989. En 1994 la saga regresó a los cines con El nuevo Karate Kid, en la que Morita retomaba su personaje con Hilary Swank como nueva pupila del maestro Miyagi.

Anos después, en 2010, Jackie Chan tomó el relevo de Morita como maestro karateka, interpretando al señor Han en un remake protagonizado por Jaden Smith. La franquicia de artes marciales regresó en 2018 con Cobra Kai, una serie de televisión que nació en Youtube y que luego compró Netflix y que ya cuenta con 5 temporadas en la que Zabka y Macchio volvieron a enfrentarse en un nuevo dojo. La nueva secuela de Karate Kid estaría relacionada con la saga original y con este spin-off de Netflix.