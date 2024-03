La temporada 6 de Cobra Kai adelanta un sorprendente giro en su final

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Apenas se conocen detalles sobre la trama de la temporada 6 de Cobra Kai, pero poco a poco van saliendo a la luz detalles sobre la entrega final. La serie cuenta una historia independiente, pero se basa en la franquicia Karate Kid, existe dentro del mismo universo y continúa la historia de las películas originales. Ahora el co-showrunner y co-creador Jon Hurwitz ha dado nuevos datos sobre los episodios finales, dejando caer que habrá algunas sorprendentes incorporaciones.

Casi todos los miembros del elenco de Karate Kid, el momento de la verdad (1984) han participado en Cobra Kai. Sin embargo, no son solo los actores de la primera película han aparecido, ya que también han vuelto personajes de la segunda y tercera películas de la saga. En una publicación en Twitter (Ahora X), Hurwitz ha afirmado que el universo de la saga seguirá ampliándose.

"La temporada 6 expande el universo de Karate Kid/Cobra Kai más que las primeras cinco temporadas juntas. La construcción del universo ha sido verdaderamente estimulante. Estoy emocionado por que todos puedan ver la diversidad de escenas que hemos estado filmando episodio tras episodio. Iremos a muchos lugares nuevos en el Miyagiverso", dejó caer.

