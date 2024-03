Así será el final de la temporada 6 de Cobra Kai

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Cobra Kai terminará con su sexta temporada. Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento en Netflix, uno de sus creadores, Josh Hurwitz, ya ha dado pistas sobre cómo será el esperado final.

El creador respondió a un fan que le preguntó a través de Twitter si habrá más flashbacks de Kreese (Martin Kove) en la temporada 6. "La temporada 6 expande el universo de Karate Kid/Cobra Kai más que las primeras cinco temporadas juntas. La construcción de este mundo ha sido verdaderamente estimulante. Estoy emocionado por que todos puedan ver la diversidad de escenas que hemos estado filmando episodio tras episodio. Vamos a muchos lugares nuevos en el Miyagiverso", escribió.

Season 6 expands the Karate Kid/Cobra Kai universe more than the first 5 seasons combined. The world building has been truly exhilarating. Excited for everyone to see the diversity of scenes we've been filming episode to episode. We're going to so many new places in the… https://t.co/jreCfuNgqJ — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) March 18, 2024

Aunque Cobra Kai llegará pronto a su fin, Sony ya está preparando una nueva película de Karate Kid. Jackie Chan, Joshua Jackson, Sadie Stanley y Ben Wang protagonizarán el filme, por lo que cabe la posibilidad de que alguno de los actores haga un cameo en la última entrega de Cobra Kai, de manera que la serie conecte directamente con la cinta.

La producción de la temporada 6 de Cobra Kai se vio afectada por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, pero el pasado enero el equipo retomó la grabación. "Es increíble estar de vuelta en el set con la familia de Cobra Kai esta semana. Muchos abrazos y risas. Inmediatamente sentí que estábamos grabando futuras escenas clásicas de la serie", apuntó Hurwitz en Twitter.

Amazing being back on set with the Cobra Kai family this week. So many hugs and laughs. It immediately felt like we were filming future classic scenes from the show. I know you’re busy binging Obliterated right now, but I’m on a plane, so feels like a solid time for a good ol’… — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) January 6, 2024

Además, el pasado 1 de febrero Hurwitz reveló que "los cortes para los primeros dos episodios de la temporada 6" estaban "llegando", lo que da a entender que al menos habían rodado suficientes escenas para tener una idea de cómo serán los dos primeros capítulos.