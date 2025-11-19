Pennywise irrumpe al fin en el tráiler de mitad de temporada en It: Bienvenidos a Derry... y está hambriento

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Con tan solo cuatro capítulos restantes por ver la luz, It: Bienvenidos a Derry ha lanzado un escalofriante tráiler de sus próximos episodios en el que Pennywise hace, al fin, su estelar aparición. El malvado payaso está impaciente por cobrarse nuevas víctimas... y parece tener a Lilly, el personaje de Clara Stack, en su punto de mira.

Tras haber salido airosa de varios encontronazos con It, Lilly vuelve a verse cara a cara con él... solo que, esta vez, el monstruo al fin ha adoptado su forma más característica en la franquicia: la del payaso asesino Pennywise. "Convenciste a todos de que me vengan a ver porque eres una muy buena amiga", le dice el malvado ente, encarnado por Bill Skarsgard, que aparece más adelante proclamando, amenazador: "Siempre me pregunté qué sabor tendrías".

Todo apunta a que la serie profundizará en los acontecimientos que llevaron a It a adoptar la forma del payaso Pennywise, una historia en la que Lilly parece estar ahondando. Por otra parte, los militares siguen adelante con la Operación Precepto, y el general Shaw está convencido de que "lo único que hace que la gente te escuche es el miedo". Una contundente afirmación a la que Leroy Hanlon contesta, indignado: "¡Estás demente!"

Intentar dar con It usando su "resplandor" acabará pasando factura a Dick Hallorann. "Esa maldita cosa se metió a la fuerza en mi cabeza", asegura el personaje de Chris Chalk, que aparece en el avance junto a una aterrada Ronnie, rodeados de fuego y con Pennywise tendiéndoles la mano. Rose y el general Shaw, antiguos amigos de la infancia, hablan sobre cómo "no se puede controlar" a It y el avance muestra otro suceso clave de la novela de King: el incendio provocado en el Black Spot.

Los habitantes de Derry están conmocionados por la masacre del cine, llegando uno de ellos a apuntar con una pistola a Hank, el padre de Ronnie acusado del asesinato de los niños, mientras la policía le conduce hacia un autobús de la prisión de Shawshank, un enclave fundamental de la obra de King. It está más que presente en esta secuencia, con uno de los agentes mostrando la misma sonrisa inquietante que caracteriza a Pennywise.

Los últimos compases del episodio 4 de It: Bienvenidos a Derry profundizaron en los orígenes de It, que permanece acorralado en los límites de la ciudad gracias a trece fragmentos de piedra estelar, lo único a lo que el monstruo tiene miedo, que los ancestros de Rose enterraron mucho tiempo atrás. Unos límites que podrían dejar de ser efectivos si los militares dan con los trozos enterrados y, con Dick Hallorann sonsacando a Taniel dónde están, la catástrofe parece inminente.