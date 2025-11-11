El final de It: Bienvenidos a Derry 1x03, explicado: ¿Está Pennywise en el cementerio?

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque It: Bienvenidos a Derry ha mostrado ya muchas y muy variadas formas de la pavorosa entidad que aterroriza a los habitantes del pueblo, aun no se ha mostrado en su versión más popular: Pennywise. En el tercer episodio de la serie, mientras los militares tratan de dar con él usando "el resplandor" de Dick Hallorann, los niños continúan investigando por su cuenta. Así, parecen haber dado al fin con Pennywise... y cuentan con una prueba que lo demuestra.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el tercer episodio de It: Bienvenidos a Derry, los niños están decididos a demostrar la inocencia del padre de Ronnie, a quien la policía de Derry acusa de la masacre del cine en la que murieron Teddy, Phil y su hermana pequeña. Así, se dirigen al cementerio para tratar de contactar con sus amigos desde el más allá a través de un ritual que, según relata Rich, su tío usaba para invocar a los muertos.

Pero las cosas no van según lo previsto y la sesión de espiritismo no parece dar resultado. Además, Ronnie se entera de que Will nunca llegó a creerla cuando le contó que vio a un monstruo con la forma de su madre en su habitación. No obstante, momentos después, ninguno podrá seguir albergando dudas cuando horripilantes fantasmas de cadáveres en descomposición comienzan a perseguirlos.

En un momento dado, Will se separa del grupo y entra en una cripta, donde toma una fotografía de algo que acecha entre las sombras. Sus amigos, por su parte, también tratan de inmortalizar con sus cámaras a los fantasmas que les persiguen. No obstante, no tienen mucho éxito, pues apuntarles con la cámara mientras pedalean a toda velocidad en sus bicicletas no resulta tarea fácil.

"ES UN PAYASO"

Tras la intensa persecución por el cementerio, de la que logran escapar sanos y salvos, los niños tienen las esperanzas puestas especialmente en la fotografía de Will que, si todo va bien, podría demostrar que las horribles visiones que han estado teniendo son reales. Así, se cuelan en el instituto y allí, bañados por las luces rojas de la sala de revelado, se hace la magia cuando una de las fotos muestra, ligeramente borroso, aquello que vio Will en la cripta. Cuando Lilly pregunta qué es, su amigo lo tiene claro: "Es un payaso", asegura.

Aunque este momento marca el primer atisbo del ente adoptando la forma del temible payaso Pennywise en la serie, el monstruo ya se ha dejado ver antes. Gracias a su capacidad para mutar, tomando la forma de los miedos de sus víctimas, el ente ha hecho acto de presencia en numerosas ocasiones. De hecho, todo apunta a que los fantasmas que perseguían a los niños por el cementerio también podrían ser It mutando de forma pues, ¿qué puede ser más aterrador en un cementerio que los espectros de los muertos?

Desde el bebé alado maligno del primer episodio, pasando por el monstruo que se le apareció a Ronnie tomando la forma de su madre, It ha estado presente, en realidad, desde el comienzo de la serie. Además, en este tercer capítulo se ha oído su voz por primera vez, que Dick Hallorann ha escuchado en su visión diciéndole "¿Y tú quién eres?". No obstante, lo más cerca que el payaso ha estado de irrumpir en pantalla ha sido en esa fotografía borrosa tomada por Will.