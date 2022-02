El Pacificador (Peacemaker): James Gunn explica por qué el Batman de Ben Affleck no está en el cameo final

El Pacificador (Peacemaker): James Gunn explica por qué el Batman de Ben Affleck no está en el cameo final - WARNER/HBO MAX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El 1x08 de 'El Pacificador (Peacemaker)' fue un final de escándalo... acorde con el resto de su genial primera temporada. Un cierre que tuvo unos cameos de altura y completamente inesperados por el fandom. Eso sí, ante la irrupción de estos personajes, a muchos seguidores les sorprendió ciertas ausencias. Ahora, James Gunn ha explicado el motivo de por qué hubo estas bajas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'Esto se avaca (It's Cow or Never)', Chris Smith (John Cena) y su equipo lograron destruir la fortaleza donde las Mariposas tenían su 'vaca', es decir, la criatura de la cual los parásitos alienígenas extraían su alimento. Y aunque la batalla es encarnizada, finalmente el Pacificador, Vigilante y compañía salen victoriosos, pero con heridas de importante gravedad.

Ya cuando ya se han alzado con la victora, llegan los refuerzos que Adebayo (Danielle Brooks) pidió a su madre, Amanda Waller (Viola Davis). Se trata de cuatro miembros de la Liga de la Justicia, Superman, Wonder Woman, Flash y Aquaman, aunque solo se pudo ver el rostro de los superhéroes de Ezra Miller y Jason Momoa, los únicos que pronunciaron algunas frases.

Al aparecer solo cuatro de los seis integrantes de la alianza de superhéroes, no fueron pocos los fans que preguntaron dónde estaban Cyborg y Batman. Sobre la ausencia de ambos personajes, cuyas versiones tendrían que ser las de Ben Affleck y Ray Fisher al ser el universo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el director de 'Guardianes de la Galaxia' explicó que hay un motivo para ello.

"Sabes, no sé qué puedo decir, hay motivos para ello, pero, en realidad, no estoy seguro de si puedo decir cuáles son estas razones. Puede que tenga que ver cosas que vendrán", declaró Gunn a Variety. Al comentarlo de esta forma, y aunque Gunn no hable de forma específica ni de Batman ni de Cyborg, el director de 'El Escuadrón Suicida' también deja claro fue una decisión de DC y Warner relacionada con el futuro de ambos personajes.

Hay que recordar que el caballero oscuro regresará a los cines este 4 de marzo en The Batman, una nueva versión dirigida por Matt Reeves con Robert Pattinson en la piel de Bruce Wayne. El retorno, y presumible adiós de Ben Affleck al papel vendrá en la película de 'The Flash', cuyo estreno está previsto para el 4 de noviembre de este año.

Diferente es el caso de Cyborg. El superhéroe estuvo interpretado por Ray Fisher, cuyo enfrentamiento abierto con la antigua cúpula directiva de Warner, tras denunciar públicamente comportamientos abusivos y poco profesionales durante el rodaje de 'Liga de la Justicia' cuando Joss Whedon tomó el mando tras la marcha de Zack Snyder y también ha acusado a otros responsables de la producción. Su ausencia puede deberse también a que Warner y DC no saben qué hacer con el superhéroe.