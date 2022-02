El final de Peacemaker asombra con la aparición de... SPOILER

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

La primera temporada de El Pacificador (Peacemaker) ha llegado a su fin con el estreno de su octavo capítulo. Una entrega titulada 'Esto se avaca' ('It's Crow or Never') y que, además de resolver el enfrentamiento con las mariposas, las criaturas alienígenas que intentan conquistar el planeta, ha sorprendido a los fans de DC con impactantes invitados sorpresa.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Justo antes de intentar asaltar el rancho en el que las mariposas ocultan su 'vaca', la enorme criatura alienígena de la que extraen la viscosa sustancia que las mantiene con vida, Adebayo llama a su madre, Amanda Waller, para revelarle la difícil situación y pedirle refuerzos. "Mamá, hay muchas más mariposas de las que imaginamos y estamos heridos... a lo mejor podías llamar a la Liga de la Justicia. No, no es broma", le dice.

Pero no hay tiempo para esperar refuerzos y hay que actuar antes de que las mariposas teletransporten a la vaca hasta otra de sus bases y pierdan la oportunidad de acabar con la invasión. Pues bien, lo cierto es que Waller si avisó a los héroes... pero llegan un poco tarde.

Así, cuando el Pacificador, Adebayo y compañía han conseguido destruir a la 'vaca' y eliminar a casi todas las mariposas y regresan para intentar curar sus heridas, de repente unos rayos centellean en el oscuro horizonte donde aparecen cuatro sombras, tres a pie y una volando.

Se trata de Aquaman, The Flash, Wonder Woman y Superman. Los dos primeros, además, interpretados por Jason Momoa y Ezra Miller, cuentan incluso con unas pequeñas líneas de diálogo. "Llegáis muy tarde a todo", les recrimina Peacemaker mientras camina con la malherida en brazos. Aquaman se le queda mirando y es entonces cuando Chris espeta: "¡Fóllate otro pez caraculo!".

"Estoy hasta los cojones de ese rumor", replica el Aquaman de Momoa mirando a The Flash. "Pero... no es un rumor", le replica Miller. "A mamarla Barry", zanja un enfado Aquaman.

¿DÓNDE ESTÁ CYBORG?

Varios detalles llaman poderosamente la atención en esta escena. El primero es que ni Superman, es decir, Henry Cavill, ni Wonder Woman, Gal Gadot, dicen nada. Es más, ni siquiera se puede apreciar su rostro que siempre permanece en la sombra. Algo que es destacable en el caso de Gadot, cuya continuidad como Diana Prince parece segura dentro del Universo DC, pero que es mucho más significativo en el caso de Cavill, cuyo futuro como Superman está muy en el aire.

Pero además, esta secuencia cuenta con un gran ausente: el Cyborg de Ray Fisher. El personaje formó parte de Liga de la Justicia en la película que se estrenó en cines en 2017 y, además, fue esencial en la versión de Zack Snyder que se estrenó precisamente en HBO Max el pasado año. No hay motivo, por tanto, que desde el punto de vista argumental justifique que Fisher no esté en este cameo.

Puede que la razón se encuentre en el enfrentamiento abierto que el actor tiene con la antigua cúpula directiva de Warner, después de denunciar públicamente comportamientos abusivos y poco profesionales durante el rodaje de Liga de la Justicia por parte de Joss Whedon (director que sustituyó a Snyder) y otros responsables de la producción.

Acusaciones que Fisher ha reiterado en varias ocasiones, las últimas hace tan solo unas semanas en respuesta al propio Whedon, e incluso ampliado, señalando también motivaciones racistas en las decisiones del director y otros responsables de la película a la hora de cortar secuencias de su personaje.

AMANDA WALLER, SEÑALADA POR SU HIJA

Además, en el tramo final del capítulo Adebayo decide dar una rueda de prensa y destapar toda la trama de las mariposas y la operación Fuerza Especial X, de la que forma parte el Escuadrón Suicida, y que dirige su madre haciendo que criminales convictos realicen misiones encubiertas para le Gobierno y al margen de los cauces oficiales a cambio de reducir su condena.

Adebayo también afirma públicamente tanto Pacificador como Vigilante son inocentes y solo cumplían órdenes extraoficiales. Es entonces cuando la cámara muestra la reacción de Viola Davis, que hasta ahora solo había aparecido vía telefónica, mostrando por primera vez a la actriz en El Pacificador. "¿Qué cojones?", es lo único que acierta a decir la sorprendida madre ante la declaración de su hija.