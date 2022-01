Confirmada la duración de The Batman, la tercera película de superhéroes más larga de la historia

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Tras los rumores y filtraciones de las últimas horas, ya ha sido confirmada la duración del montaje definitivo de The Batman, el filme de Matt Reeves que llegará a los cines el próximo 4 de marzo. La cinta protagonizada por Robert Pattinson se extenderá por un total de 2 horas y 47 minutos (167 minutos) sin títulos de crédito, lo que la convertirá en la película de Batman más extensa y la tercera película de superhéroes más larga de la historia.

The Batman destrona así a El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, la tercera entrega de la triloía de Christopher Nolan que sus 165 minutos era la película del personaje de DC más extensa hasta la fecha. En cuanto al cine de superhéroes, The Batman será la tercera película basada en personajes de las grapas más larga de todos los tiempos solo superada por Vengadores: Endgame y sus tres horas (181 minutos) y el Snyder's Cut de Liga de la Justicia, que con sus más de 4 horas (242 minutos), estrenados no en cines sino en HBO Max, parece inalcanzable.

Incluyendo sus titulos de crédito, según las informaciones The Batman duraría 176 minutos (2 horas y 56 minutos). The Batman sigue manteniendo su fecha de lanzamiento para prinicipios de marzo, en medio de otra oleada de COVID-19. El metraje de casi tres horas pueden ser importantes para el público, aunque el ejemplo de Spider-Man: No Way Home, que tenía una duración de 148 minutos pero está arrasando en taquilla con más de 1.600 millones de dólares de recaudación, puede abrir las puertas al optimismo.

Para el realizador el tiempo está más que justificado, según dijo el propio Reeves en una entrevista con MovieMaker: "Quería llevar a cabo una historia en la que la corrupción de Gotham fuese uno de los aspectos más importantes de la trama ya que está podrida y Bruce está desesperado por intentar cambiar eso".

"Todavía no está listo. Siendo honesto, emocionalmente lleva en shock desde los 10 años. Ese es un trauma que no se supera: presenciar el asesinato de tus padres en este lugar. Está buscando un sentido ¿verdad? Este es el único que puede encontrar... Creo que se imagina que, si puede hacer esto, puede evitar lo que ocurrió, aunque nunca lo podrá cambiar. Este es un impulso muy humano ¿cierto?, Intentar revivir algo y rehacerlo", prosiguió Reeves.

Para el director del filme, la idea de que un lugar como Gotham, sea corrupto y Batman intente ir a contracorriente, lidiando con ella y así, poder marcar la diferencia es precisamente, la quintaesencia del personaje que, zambullido en los bajos fondos de la ciudad, despiega sus grandes habilidades como detective. "Y esta historia, además de ser una cinta de terror, un thriller y una película de acción, en el fondo, también es en gran medida una historia de detectives", concluyó.

Con Robert Pattinson como Bruce Wayne, The Batman abordará el segundo año del Caballero Oscuro mientras lucha contra el crimen en las calles de Gotham, donde deberá hacer frente a una nueva amenaza, el intrigante Enigma que desata una cruenta ola de crímenes y amenaza con destapar mentiras del pasado de los miembros de la familia Wayne.

Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Paul Dano como Enigma, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Collin Farrell como el Pingüino y Jeffrey Wright como James Gordon completan el reparto de la cinta que llegará a los cines el próximo 4 de marzo.