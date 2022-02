El Pacificador (Peacemaker) tendrá temporada 2 escrita y dirigida por James Gunn

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans de DC, y de su vertiente más gamberra, están de enhorabuena. WarnerMedia ha confirmado que la serie de Peacemaker (El Pacificador) protagonizada por John Cena tendrá una segunda temporada en HBO Max. Además, su creador, James Gunn, será el guionista y director todos los nuevos episodios.

"La brillantez de James Gunn vuelve a deslumbrar de nuevo con 'Peacemaker'. Ha cogido este personaje, al que dio vida el inimitable John Cena, ha creado una serie excepcional que es a la vez emocionante, hilarante y sincera, mostrando la humanidad que se esconde bajo este grupo de inadaptados que viven en un mundo de superhumanos", afirma Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max en un comunicado en el que celebra que "los espectadores hayan decidido darle una oportunidad a la paz".

"Crear 'El pacificador' ha sido uno de los hitos de mi vida, tanto en el ámbito profesional como en otros aspectos, con John Cena y todo el increíble equipo creativo a mi alrededor, además de nuestros socios en HBO Max", afirma Gunn que asegura que "tener algo que todos amamos tanto siendo tan querido por la audiencia ha sido una experiencia maravillosa". "¡Estoy impaciente por que veais a donde va el 'Team Peacemaker' en la temporada dos!"", señala con entusiasmo.

Además, el realizador del Escuadrón Suicida quiso expresar su satisfacción en su perfil de Twitter para festejar que su serie había sido renovada por una segunda temporada.

"Así es, #Peacemaker volverá para una segunda temporada. Gracias a Peter Safran, @JohnCena, nuestro increíble elenco y equipo, nuestros encantadores amigos y un gran apoyo en @HBOMax, ¡y sobre todo a todos vosotros por verlo! @DCpeacemaker", escribió.

