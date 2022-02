El Pacificador 1x08: Marvel Studios rodó uno de los cameos del final de Peacemaker

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

La primera temporada de 'El Pacificador (Peacemaker)' ha llegado a su fin con unos cameos inesperados de primer nivel y dignos de un final por todo lo alto. Con una segunda temporada confirmada con James Gunn de nuevo al mando, un dato que ha sorprendido es que el episodio 1x08, titulado 'Esto se avaca (It's Cow or Never)' ha contado con la colaboración de Marvel Studios.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En 'Esto se avaca', Chris Smith y su equipo logran destruir la fortaleza donde las Mariposas tienen su 'vaca', o sea, un bicho alienígena gigante que les proporciona su fuente de alimento. Al final de la batalla, todos quedan gravemente heridos. Mientras se alejan cojeando del campo de batalla es cuando llegan los refuerzos... aunque un poco tarde.

Irrumpen cuatro miembros de la Liga de la Justicia: Superman, Wonder Woman, Flash (Ezra Miller) y Aquaman (Jason Momoa). Los superhéroes llegaron después de que Adebayo (Danielle Brooks) llamase a su madre, Amanda Waller (Viola Davis), solicitando refuerzos. Aunque solamente se ven los rostros de Flash y Aquaman, se trata de cameos tremendamente importantes.

Según ha comentado James Gunn a Variety, para poder rodar esta escena contó con la ayuda de Marvel Studios, puesto que el cineasta estaba ocupado filmando 'Guardianes de la Galaxia vol. 3'.

"Creo que antes de que grabásemos la serie, hablamos con Jason [Momoa] al respecto. Era genial, estuvo de acuerdo desde el inicio. Le pregunté si vendría a rodarla y accedió amablemente. En realidad, Marvel grabó a [Ezra Miller] para nosotros, puesto que estábamos filmando 'Guardianes 3'", detalló Gunn. Es decir, que Miller acudió al set de Marvel Studios para grabar su cameo como The Flash en Peacemaker.

Aunque sorprenda, en realidad, fue un trato 'quid pro quo'. "Marvel le debía una a DC", explicó Gunn. "Debido a que el equipo de 'El Pacificador' grabó la prueba de pantalla para Chukwudi [Iwuji] para 'Guardianes de la Galaxia vol. 3' y fue el equipo de esta película la que rodó con Ezra Miller", argumentó.

El que James Gunn se mueva con soltura entre dos aguas, los universos Marvel y DC, ha permitido que ver cómo dos sagas rivales compiten con deportividad y, además, ha logrado que ambos universos tengan cierto tipo de conexión, algo que parecía imposible.