Así reaccionó Aquaman (Jason Momoa) a la grosera broma del final de El Pacificador (Peacemaker)

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

La primera temporada de El Pacificador (Peacemaker) ha llegado a su fin acompañada del irreverente sentido del humor que caracteriza todas las producciones de James Gunn. Y en su final, el objetivo de algunas de sus bromas más soeces han vuelto a ser algunos de los miembros más ilustres del Universo DC, como el Aquaman de Jason Momoa. Ahora, el propio Gunn ha revelado cómo se tomó el actor los chistes sobre las preferencias sexuales de su personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante los ocho capítulos de El Pacificador, su protagonista Christopher Smith ha ido soltando diversas perlas, a cuál más grosera, sobre los miembros más ilustres de la Liga de la Justicia. Además de llamar blandengue a Batman o insinuar las escatológicas filias sexuales de Superman, ya en el primer capítulo el personaje de John Cena afirmó que Aquaman mantenía relaciones sexuales con peces.

Como bien saben los seguidores de la serie, el último capítulo ha contado con el cameo del propio Momoa que acompañado de The Flash (Ezra Miller) y de Superman y Wonder Woman, cuyo rostro no aparece en pantalla, aparecen cuando Peacemaker y su equipo acaba de terminar la batalla contra las mariposas.

Tras echarles en cara que siempre llegan "tarde a todo", el Pacificador se dirige directamente a Aquaman y le dice: "Follate otro pez, caraculo".

"Estoy hasta los cojones de ese rumor", replica el Aquaman de Momoa mirando a The Flash. "Pero... no es un rumor", le replica el personaje de Ezra Miller. "A mamarla Barry", zanja el príncipe de Atlantis.

Una broma sobre las preferencias sexuales del personaje que, según ha revelado Gunn, el propio Momoa se ha tomado con mucho humor tal y como demuestra el hecho de que se haya prestado a grabar el cameo para el capítulo final de la serie de HBO Max.

"Aunque nos preocupaba que le pudiera molestar, simplemente se echó a reír. Es genial. Se apuntó desde el principio", afirmó James Gunn en declaraciones a Variety sobre la reacción del actor.

Si bien El Pacificador ha concluido su primera tanda de episodios, la serie protagonizadda por John Cena y creada por Gunn ha renovado por una segunda temporada en la que él mismo será el director y guionista de todos los capítulos.