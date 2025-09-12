El Pacificador 2x04 revela que Superman no fue el primer alienígena en llegar a la Tierra del DCU - WARNER BROS / HBO MAX

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el cuarto episodio de la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker), que sigue desvelando nuevos detalles sobre el nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran. Así, el nuevo episodio ha revelado que en este universo, Superman no fue el primer alienígena en pisar la Tierra, sino que hubo otro que le precedió por unos años... aunque sufriendo un destino menos amable.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la película de Superman estrenada este verano, unos títulos iniciales exponían una breve cronología de la historia del hombre de acero, señalando que había llegado a la Tierra 30 años atrás. Ahora, el nuevo episodio de El Pacificador lleva a los espectadores un poco más lejos en el pasado, con un flashback situado 35 años atrás en el que se revela el origen de la cámara de despliegue cuántico que una vez perteneció al padre de Chris.

En el flashback se ve cómo Auggie encontró a un alienígena mientras cazaba en el bosque con sus hijos. El hombre disparó a la criatura y se quedó con el mecanismo que portaba, el portal dimensional, que ahora ha pasado a ser propiedad del justiciero.

La escena, aparte de determinar cómo llegó tal invento a las manos del padre de Chris, ya que era improbable que este lo hubiese creado por sí mismo, establece además que Superman no fue el primer extraterrestre en pisar la Tierra, sino que hubo al menos uno antes que él.

En todo caso, ya la cinta de Gunn dejaba claro que los habitantes de su DCU están perfectamente acostumbrados a metahumanos y monstruos varios, por lo que no sería de extrañar que ni siquiera el pequeño ser interdimensional de la serie de HBO Max sea el primer visitante que el planeta recibe. "Cuando empecé a leer cómics cuando era un niño, yo no abrí un cómic para ver un solo superhéroe, Superman, aterrizando en un cohete y luego rodeado de seres humanos", explicó Gunn en una entrevista concedida a CulturaOcio.com el pasado mes de julio.

"Entré en un mundo donde Superman estaba en un universo con otros superhéroes... y robots, monstruos gigantes, perros voladores, brujería y ciencia que era tan extrema que parecía brujería", señaló el cineasta, añadiendo que era precisamente eso lo que quería recrear en pantalla.