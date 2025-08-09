El "cambio" más polémico del Superman de James Gunn es en realidad canon en los cómics

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Superman, la cinta dirigida por James Gunn que marca el comienzo del nuevo Universo DC, ya está en cines. El filme está siendo aclamado por su gran fidelidad a los cómics... aunque hay quien le echa en cara un gran cambio en los orígenes del personaje y su linaje. Sin embargo, a muchos les sorprenderá que lo que parecía una alteración en la historia de Krypton es en realidad canon en las grapas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la película de Gunn, Lex Luthor y su secuaz Angela Spica irrumpen en la Fortaleza de la Soledad donde roban el mensaje de los padres biológicos de Superman. Se trata de una grabación que el héroe, a pesar de revisitar a menudo, nunca había visto en su totalidad, pues se había dañado durante su viaje a la Tierra desde Krypton.

Gracias a los poderes nanotecnológicos de la metahumana, Lex logra recuperar las partes perdidas de la grabación, revelando algo trascendental: a diferencia del mensaje de amor y esperanza que Superman creía haber recibido de sus padres biológicos, este mostraba en sus compases finales a Jor-El (Bradley Cooper) y Lara Lor-Van (Angela Sarafyan) animando a su hijo a aprovechar su poder frente a la debilidad de los humanos, tiranizar la Tierra por la fuerza si es necesario y tener tantas mujeres y descendencia como le sea posible.

Un cambio radical respecto al tradicional mensaje cargado de bondad de los progenitores Kryptonianos, que solían decirle a Kal-El que aproechara las facultades que le concedería el sol amarillo de la Tierra para ayudar y proteger a la humanidad. Una escena que, aunque fue toda una sorpresa para algunos, no debería serlo para aquellos familiarizados con Crisis en Tierras Infinitas.

Estos cómics marcaron un antes y un después en las franquicias de superhéroes, explorando un inmenso universo multiversal que dotó a los héroes de DC de nuevos orígenes, como fue el caso de Superman. Así, Krypton fue concebido como un lugar bien distinto al planeta con el que los fans estaban familiarizados: un mundo frío, muy avanzado y con unos habitantes imperialistas que consideraban la Tierra como un planeta evolutivamente atrasado.

Los cómics incluyen una escena en la que Jor-El y Lara expresan sus esperanzas para su hijo Kal-El, manifestado su deseo de que conquiste ese planeta de "salvajes" y les enseñe la gloria de Krypton. No obstante, la película de Gunn va más allá, con los padres de Superman instándole a que pueble el planeta con hijos mitad kryptonianos.

El cineasta se ha mostrado seguro en los cambios presentados en su cinta, afirmado que solo se permitió alterar parte de la historia "de una forma que fuera interesante para el DCU". En relación al mensaje de Jor-El y Lara en el filme, Gunn afirmó que se trata de algo "con lo que ya se ha explorado antes en los cómics". Además, ya expresó que el Superman posterior a Crisis en Tierras Infinitas sería importante para su concepción del personaje en el nuevo DCU.