Oscar Isaac temía que Caballero Luna (Moon Knight) fuera "estúpida" y "vergonzosa"

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Oscar Isaac debutó hace poco más de un mes en el Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de Caballero Luna (Moon Knight). Y a pesar de que la serie logró conquistar poco a poco el corazón de los fans, su heterodoxo punto de partida y trama generó dudas incluso en el propio protagonista, que tenía miedo de que su nueva incursión en el género de superhéroes fuera, directamente, una "estupidez".

En una mesa redonda con Brian Cox, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston y Quincy Isaiah, organizada por The Hollywood Reporter, Isaac confesó que le suponía "un tormento mental" volver a una franquicia de superhéroes aceptando el papel protagonista de Caballero Luna por "el nivel de vergüenza que podría dar" tras el fracaso de X-Men: Apocalipsis, donde interpretó a un fallido villano.

"Con Caballero Luna me pasó parecido. En plan, 'Tío, a ver si me voy a estrellar con esta serie'. Solo el nivel de vergüenza que podrías dar una vez te pones una capa, ¿sabes a lo que me refiero? Y estás ahí en frente y es como 'Mierda, realmente voy a hacer esto'. Era un poco como '¿Es esto lo más estúpido? ¿Es lo más inteligente? Fue un tormento mental tomar la decisión", reveló entre risas al actor.

Sin embargo, los peores miedos de Isaac finalmente no se cumplieron. Y es que la ficción de Marvel Studios ha obtenido el beneplácito de una audiencia que alabó en su mayor parte el trabajo de Isaac, que dio vida a Marc Spector y Steven Grant, dos personalidades que comparten cuerpo. De hecho, algunos fans marvelitas reclamaron incluso el Emmy para el protagonista de Caballero Luna por su "sobrecogedor" trabajo actoral.

Tras su primera temporada, y a falta de confirmación oficial, es de esperar que Isaac vuelva a meterse en la piel del justiciero del traje blanco ya bien sea en alguna película del Universo Marvel o incluso en una segunda temporada que ate todos los cabos sueltos que dejó la primera entrega de la serie de Disney+.