Star Wars: Liam Neeson revela si Qui-Gon Jinn estará en la serie de Obi-Wan Kenobi

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Liam Neeson dio vida al maestro jedi Qui-Gon Jinn en Star Wars: La amenaza fantasma, estrenada en 1999. En los últimos meses se ha especulado acerca del regreso del personaje en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+, pero el actor ya ha desmentido los rumores.

El intérprete concedió una entrevista a Jimmy Kimmel, quien le preguntó si estaría en la nueva serie de la saga que se emitirá también en Disney+. "He oído que Ewan McGregor iba a hacer la serie. No, creo que no. No han contactado conmigo. No tienen dinero suficiente", contestó en clave de humor el actor, que está promocionando su última película, The Ice Road.

El personaje de Neeson murió a manos de Darth Maul uno de los duelos más épicos de la saga galáctica en el que estuvo acompañado de su por entonces padawan, un joven Obi-Wan. Sin embargo, posteriormente el personaje ha aparecido puntualmente en títulos como Star Wars: The Clone Wars y El ascenso de Skywalker, con Neeson poniendo voz al jedi.

La producción de Obi-Wan Kenobi está actualmente en desarrollo. Además de McGregor, el reparto también cuenta con Hayden Christensen, el actor que dio vida a Anakin Skywalker convertido ya en Darth Vader, y Joel Edgerton y Bonnie Pieese como los padres adoptivos de Luke Skywalker.

"Ewan McGregor regresa en el papel icónico del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi para una serie de Disney+. Oficialmente titulada Obi-Wan Kenobi, la serie comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Star Wars: La venganza de los Sith, donde enfrentó su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker convertido en el malvado Darth Vader. La serie está dirigida por Deborah Chow, quien dirigió algunos episodios memorables de The Mandalorian", reza la sinopsis de la producción, que aún no tiene fecha de estreno.