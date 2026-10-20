Nuevo vistazo a Sauron y sus Nazgûl en la temporada 3 de Los Anillos de Poder que rompen con El Señor de los Anillos - WARNER BROS.

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 11 de noviembre llega a Prime Video la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que promete seguir explorando el ascenso al poder de Sauron y su lucha contra los elfos. La entrega supondrá además la primera aparición de los Nazgûl en la ficción, si bien, tal y como han revelado los adelantos, estos no serán exactamente iguales a los de la trilogía del Anillo.

Aunque ya se había podido ver a los espectros del anillo en el tráiler y diferentes imágenes, ahora Prime Video ha lanzado dos nuevos carteles que ofrecen un vistazo más detallado a los temibles villanos.

Uno de ellos muestra a cuatro de ellos flanqueando a Sauron y el otro se centra en solo uno, montado sobre un imponente caballo negro. "Que comience la caza", reza la publicación.

The Shadow rises in Middle-earth. How would you like to rise with it? pic.twitter.com/Z4vVooYaqs — Prime Video (@PrimeVideo) October 19, 2026

Let the hunt begin. pic.twitter.com/F6TpevCPEz — Prime Video (@PrimeVideo) October 19, 2026

En la obra de J. R. R. Tolkien, los Nazgûl habían sido antaño nueve hombres a los que el Señor Oscuro entregó nueve anillos de poder que los corrompieron hasta convertirlos en espectros. En su tercera temporada, Los Anillos de Poder presentará a los Nazgûl mucho antes de que perdieran del todo su humanidad y se les conocerá como los Nazgnagôl.

De esta forma, tiene sentido que el diseño de los espectros sea ligeramente distinto al de las películas de Peter Jackson. Mientras que en estas se presentaban como jinetes encapuchados, en la ficción de Prime Video todos tienen un casco de metal con una puntiaguda corona. Así, todo apunta a que en esta nueva versión los temibles villanos oscuros tendrán una mayor corporeidad.

KHAMÛL EL ORIENTAL, EL SEGUNDO AL MANDO

Por otro lado, cabe decir que, en Los Anillos de Poder "cada personaje sigue siendo el héroe de su propia historia", según expuso J.D. Payne en declaraciones a Empire. El showrunner puso como ejemplo a Khamûl, el Oriental, el hombre que acabaría siendo el segundo al mando de los Nazgûl, solo por debajo del Rey Brujo.

"Desde el punto de vista de Khamûl, él es un señor de la guerra que merece ser rey, cuyo poder ha sido usurpado por un mago oscuro. Sauron le ofrece una forma de volver a la cima", explicó Payne. Por su parte, Zubin Varla, el actor que da vida al personaje, observó que, "en cierto sentido", los Nazgûl recorrían "el mismo camino que Gollum". "El mal engendra mal, y la violencia engendra violencia. Sus almas y sus cuerpos se corrompen hasta quedar literalmente vacíos, casi desprovistos de forma física", señaló.

En la obra de Tolkien, Khamûl, también conocido como la Sombra del Este, fue enviado a tomar el control de la fortaleza de Dol Guldur y más adelante sería el espectro que acude a Hobbiton a preguntar por Bolsón, liderando la persecución de los hobbits.