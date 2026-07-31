Los Anillos de Poder suma un nuevo personaje con una importante conexión con Aragorn en su temporada 3 - NEW LINE CINEMA Y AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenará el 11 de noviembre en Prime Video. Cuando todavía faltan varios meses para su desembarco en la plataforma, se ha dado a conocer que los nuevos episodios incorporarán a un personaje estrechamente relacionado con Aragorn.

Según informa Empire Magazine, Elros, el hermano de Elrond, será uno de los nuevos personajes de esta temporada 3 de la serie. Robert Aramayo, que interpreta a Elrond en la serie, también dará vida a Elros en un flashback que profundizará en los orígenes de Númenor y revelará nuevos detalles sobre su fundación.

Además de convertirse en el primer rey de Númenor, Elros mantiene un estrecho vínculo con Aragorn, al que interpretó Viggo Mortensen en las películas de Peter Jackson. Tras recibir de los Valar la posibilidad de elegir entre la inmortalidad de los elfos y la vida de los hombres, optó por convertirse en mortal. Reinó sobre Númenor durante 410 años y murió a los 500.

EL VÍNCULO ENTRE ELROS Y ARAGORN

De su linaje descendería, generaciones más tarde, Aragorn, una conexión que convierte a Elros en una figura clave dentro del canon de El Señor de los Anillos. Los nuevos episodios de Los Anillos de Poder también contarán con el regreso de Morfydd Clark como Galadriel, Daniel Weyman como Gandalf, Charlie Vickers como Sauron e Ismael Cruz Córdova como Arondir, entre otros. Entre las nuevas incorporaciones figuran Jamie Campbell Bower como Celeborn, Eddie Marsan como Thráin, Andrew Richardson como Anárion, Zubin Varla como Khamûl el Oriental y Adam Young como Marnûkh.

Por otra parte, aunque no está previsto que Aragorn aparezca en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, el personaje sí regresará a la gran pantalla en la próxima película El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, con Jamie Dornan en el papel del montaraz. Dirigida por Andy Serkis, la cinta, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, estará ambientada entre los acontecimientos de El Hobbit y La comunidad del Anillo y seguirá a Aragorn en su misión de encontrar a Gollum antes de que revele a Sauron el paradero del Anillo Único.