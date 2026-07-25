Sauron crea el Anillo Único en el épico tráiler de Los Anillos de Poder temporada 3

Sauron crea el Anillo Único en el tráiler de Los Anillos de Poder temporada 3 - PRIME VIDEO

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

En el marco de la Comic Con que se celebra este fin de semana en San Diego, Prime Video ha lanzado el primer tráiler de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que se estrenará el 11 de noviembre en Prime Video.

El adelanto, de poco más de un minuto y medio de dudración, está cargado de espectaculares imágenes y revelaciones, como al presencia de Celeborn, que retorna junto a su amada Galadriel; la entrada en juego de Gandalf, que ahora que ya conoce su identidad será un elemento clave en la guerra contra Sauron, o la primera aparición de los Nazgul.

Pero sin duda el gran evento de la nueva temporada, tal y como confirma el tráiler, será el momento en el que el temible señor oscuro forja el Anillo Único que le permitira controlar los otros que ya elaboró engañando a Celebrimbor: siete para los enanos y nueve para los hombres.

"El Señor Oscuro está a punto de forjar un nuevo poder. Un anillo para gobernarlos a todos. Tiene ejércitos rastreando la Tierra Media", confiesa un orco al arranque del adelanto de marcado tono épico y que culmina con Sauron sujetando frente a los fuegos del Monte del Destino su gran obra.

La tercera temporada, que contará con ocho capítulos, recupera a casi todo el núcleo principal de la serie, empezando por Morfydd Clark (Galadriel), Charlie Vickers (Sauron/Halbrand), Robert Aramayo (Elrond) e Ismael Cruz Córdova (Arondir), que vuelven a liderar la historia desde sus distintos frentes en la Tierra Media.

A ellos se suman otros veteranos del reparto como Lloyd Owen (Elendil), Sophia Nomvete (Disa), Megan Richards (Poppy Proudfellow), Markella Kavenagh (Nori Brandyfoot), Daniel Weyman (Gandalf/The Stranger), Benjamin Walker (Gil-galad), Ema Horvath (Eärien), Tyroe Muhafidin (Theo), Leon Wadham (Kemen), Rory Kinnear (Tom Bombadil), Nia Towle (Estrid) y Ciarán Hinds (el mago oscuro), que regresan para cerrar los arcos abiertos en las dos primeras temporadas.

Entre los nuevos fichajes, la gran novedad es Jamie Campbell Bower que dará vida a Celeborn, el marido de Galadriel. También aterrizan Eddie Marsan como Thráin, noble enano de estirpe ligada a Thorin Escudo de Roble; Andrew Richardson que eserá Anárion, rey de Gondor; Zubin Varla como Khamûl, uno de los temibles Nazgûl; Adam Young que interpretará a un nuevo personaje llamado Marnûkh creado específicamente para la serie; y Simon Pegg, que pondrá voz al Balrog.

La temporada 3 tendrá 8 capítulos y arrancará con una tanda inicial de cuatro episodios el 11 de noviembre de 2026 y los cuatro restantes se lanzarán en las dos semanas siguientes: dos el 18 de noviembre y los dos últimos el 25 de noviembre.