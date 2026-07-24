Primer vistazo a los Nazgûl en la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - NEW LINE CINEMA

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Aún quedan unos meses hasta que la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder aterrice en Prime Video, el próximo 11 de noviembre. Para ir calentando motores, los fans ya han podido disfrutar de un primer vistazo a algunos de sus personajes (principalmente Sauron), a los que ahora se han sumado los temibles espectros del anillo o Nazgûl, que al fin harán su primera aparición en la serie de Prime Video.

En la obra de J. R. R. Tolkien, los Nazgûl habían sido antaño nueve hombres a los que el Señor Oscuro entregó nueve anillos de poder que los corrompieron hasta convertirlos en espectros. En la trilogía del Anillo y su adaptación cinematográfica se los podía ver como los jinetes que perseguían incansablemente a los hobbits, decididos a hacerse con el Anillo Único para devolvérselo a su amo.

En su tercera temporada, Los Anillos de Poder presentará a los Nazgûl mucho antes de que perdieran del todo su humanidad y se les conocerá como los Nazgnagôl. En todo caso, una de las primeras imágenes que se han lanzado muestran que, embutidos en negras armaduras, tendrán un aspecto similar al de las películas de Peter Jackson.

"Nos encanta repasar lo que inspiró a Tolkien", aseguró J. D. Payne en una entrevista concedida a Empire. "Él partía del lenguaje. El lenguaje se convirtió en el andamiaje sobre el que se sustenta el mito. La palabra 'Nazgûl' significa 'Espectro del Anillo' en la Lengua Negra de Mordor. Pero antes de convertirse en Espectros del Anillo, sabemos que no eran más que hombres", explicó.

"Así que pudimos deducir, en la Lengua Negra, que 'nagôl' podía significar 'siervo'", continuó el showrunner, señalando así que "'Nazgnagôl', por lo tanto, significa literalmente 'siervo del Anillo'".

LOS ESPECTROS DEL ANILLO REFLEJAN EL VIAJE DE GOLLUM

Otra de las imágenes que el medio británico ha compartido ofrece otra visión de los Nazgnagôl, confirmando que, debajo de la negra armadura siguen escondiéndose hombres de carne y hueso. Zubin Varla, que se incorpora a la serie como Khamûl, uno de los nuevos sirvientes de Sauron, compara el viaje de estos hombres y su conversión a espectros con la corrupción de Gollum, que era, antes de encontrarse con el Anillo Único, un simple hobbit.

"En cierto sentido, recorren el mismo camino que Gollum", opinó Varla. "El mal engendra mal, y la violencia engendra violencia. Sus almas y sus cuerpos se corrompen hasta quedar literalmente vacíos, casi desprovistos de forma física", añadió.