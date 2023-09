El nuevo "superpoder" jedi de Ahsoka que puede condenarla al lado oscuro de la Fuerza

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Ya en The Mandalorian, y ahora en su propia serie en solitario, Ahsoka Tano (Rosario Dawson), ya ha demostrado de lo que es capaz como Jedi... aunque en realidad no lo sea. Tanto que una de sus nuevas y sorprendentes habilidades podría conducirla hasta el lado oscuro de la Fuerza, algo que temen no pocos fans de la serie de Star Wars.

Desde que Anakin Skywalker la tomase bajo su tutela como Padawan, con el paso de los años, Ahsoka fue mejorando su destreza Jedi, su conexión con la Fuerza y, por tanto, sus poderes. Tanto es así, que gracias a su adiestramiento derrotó al Sith que acabó con el poderoso jedi Qui Gon Jinn, el temible Darth Maul, sobrevivió a la Orden 66 ejecutada por Palpatine e incluso a un combate en Malachor contra el mismísimo Lord Vader.

Es más, los primeros capítulos de la serie protagonizada por Rosario Dawson mostraron cuán poderosa es ahora Ahsoka. Y es algo que se ha visto reflejado por la pericia de la Jedi durante los enfrentamientos con sus adversarios, como la secuencia en la que, sin ningún tipo de esfuerzo, esquiva los ataques con espada láser por parte del Inquisidor Marrok.

El hecho de que haya sido capaz de enfrentarse sin dificultad a este formidable servidor de los Sith e incluso localizar al almirante Thrawn evidencian el vínculo tan profundo de Tano con la Fuerza. Sin embargo, la serie también muestra que la Jedi también es capaz de escuchar voces que forman parte del pasado, de reconstruir lo sucedido. Algo que realiza de forma más acentuada cuando se encuentra en Arcana, en el templo de las Hermanas de la Noche, así como durante el duelo de Shin (Ivanna Sakhno) con Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) en Lothal.

PSICOMETRÍA, UN PODER PELIGROSO

Esta habilidad denominada psicometría se asemeja a los ecos sensoriales de Cal Kestis en los videojuegos de Jedi: Fallen Order y Survivor. Se trata de un tan sorprendente como extraño poder que, además, también permite revivir el pasado vívidamente a quienes sean capaces de emplearlo, algo tan extremadamente peligroso, que podría acabar empujando a Tano hacia el lado oscuro de la Fuerza.

Esto se debe en gran medida a que quienes utilizan esta capacidad, se ven afectados por la intensidad de las emociones que experimentan con los eventos del pasado. Más aún, si se tiene presente que las emociones negativas siempre han sido una puerta de entrada al reverso tenebroso.

De manera que la obsesión por librar a la galaxia definitivamente de la amenaza que supone Thrawn, sumada a las tragedias vividas por Tano en el pasado, podría provocar que la Jedi cumpliese con su cometido a cualquier precio. Por lo que, si quiere evitar acabar sirviendo al lado oscuro de la Fuerza, como ya le pasó a Anakin, su antiguo mentor y mano derecha de Darth Sidious, deberá ser precavida a la hora de coquetear con la psicometría.