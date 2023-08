Dave Filoni adelanta un cameo muy esperado en Ahsoka: "Hay formas de honrar a ese personaje de Star Wars"

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Ahsoka, la nueva serie de Star Wars que se estrena en Disney+ el 23 de agosto, dará el protagonismo a la antigua padawan de Anakin Skywalker después de su debut en imagen real en The Mandalorian. Y no estará sola, puesto que le acompañarán varios personajes ya conocidos de la franquicia galáctica. Al margen de los ya anunciados, los fans esperan algunos cameos sorpresa. Entre ellos, los de antiguos Maestros Jedi. Dave Filoni, creador del proyecto y director creativo de Lucasfilm, ha sugerido que pueden darse. "Hay formas de reflejarle y honrarle", comenta en referencia a un personaje en concreto.

Se trata nada menos que de Kanan Jarrus, uno de los protagonistas de Star Wars: Rebels que moría al final de esta. "Sería todo un truco. Freddie [Prinze Jr.] y yo lo pasamos muy bien haciendo que ese personaje cobrara vida en la animación. Sabíamos desde el primer día dónde iba a terminar y lo importante que era para esa historia", comienza Filoni en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la pasada Star Wars Celebration 2023 de Londres.

La serie de Ahsoka apunta a ser una continuación muy directa de la producción animada que creó el propio Filoni. Y en los adelantos del proyecto se ha podido ver a Sabine Wren, Hera Syndulla, Ezra Bridger y Chopper. Sumando la aparición de Zeb Orrelios en la temporada 3 de The Mandalorian, tan solo queda Kanan por aparecer. Y como Maestro Jedi aún hay formas de que pueda debutar en imagen real.

"Creo que hay que tener cuidado de no hacer nada que debilite la eficacia de aquel momento [su sacrificio en Rebels]. Hay formas de reflejarlo sutilmente, hay formas de honrar al personaje porque es parte de la historia, de la misma forma en que Obi-Wan le contaba cosas a Luke que él no sabía en Una Nueva Esperanza", añade el cineasta, dejando caer que Kanan puede aparecer en Ahsoka como voz o como fantasma de la Fuerza.

"SI EZRA TODAVÍA ESTÁ VIVO..."

"Kanan está vivo de muchas maneras. Y una de ellas es si Ezra está ahí fuera. Si Ezra todavía está vivo, entonces Kanan vive a través de él y su capacidad para entrenarlo. Ya veremos", matiza, dejando la duda en el aire de si el joven Jedi, padawan de Kanan, sobrevivió o no al final de Rebels, puesto que en los tráileres de Ahsoka tan solo ha aparecido en forma de holograma.

"Hay otros personajes también. No quiero dejarme a ningún otro personaje misterioso que podemos o no conocer todavía", desvela entonces Filoni, que no se aventura a desvelar ningún otro nombre. Todos los rumores apuntan a Anakin Skywalker, que ha sido el protagonista de uno de los vídeos promocionales más recientes hablándole a Ahsoka. Las dudas se despejarán a partir del 23 de agosto, cuando Ahsoka estrene sus dos primeros capítulos en Disney+.