Ahsoka revela al nuevo y aterrador inquisidor de la serie de Star Wars

Ahsoka, la serie protagonizada por Rosario Dawson como la legendaria Jedi, llegará el próximo mes de agosto a Disney+. Y mientras los fans de Star Wars cuentan los días hasta su estreno, ha salido a la luz una impactante imagen revelando que en ella también estará presente un nuevo y peligroso inquisidor.

Muchos son los seguidores del universo creado por George Lucas que esperan ver en Ahsoka a la Jedi enfrentándose con personajes como Baylan Skoll (Ray Stevenson), Sin Hati (Ivanna Sakhno) y, sobre todo, el gran villano: el gran almirante Thrawn. Una oscura figura que en su salto a la imagen real encarnará Lars Mikkelsen y que también cumplirá su papel como gran antagonista en la película con la que Dave Filoni culminará el mandoverse.

Sin embargo, además de la amenaza que supondrán estos formidables enemigos, existen otros grandes peligros que la experimentada Jedi deberá afrontar en la nueva serie de Star Wars. Así lo adelanta una imagen de Ahsoka publicada en exclusiva por Empire que pone al descubierto la presencia de un siniestro e imponente inquisidor.

A pesar de que todavía se desconoce cuál será su papel en la trama, esta espectacular instantánea avanza lo que pueden esperar los fans de Star Wars de este cazador de Jedis al servicio de los Sith. En ella puede verse al acechante inquisidor enfundado en una armadura muy similar a la de los caballeros de la Edad Media, con su rostro cubierto por un aterrador yelmo, mientras esgrime una espada láser de doble filo.

