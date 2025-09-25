Emma Watson rompe su silencio sobre J.K. Rowling: "No hay ningún mundo en el que pueda cancelarla"

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Emma Watson, la actriz que saltó a la fama por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter y que lleva alejada de la interpretación desde 2019, recientemente ha concedido una entrevista en la que ha explicado su retiro y ha abordado su relación con J.K. Rowling. Y a estar en total desacuerdo con sus polémicas opiniones sobre las personas transgénero, algo que ya expresó en su momento, Watson recnoce que no se ve capaz de "cancelar" a la creadora del mundo mágico.

Aunque Watson, al igual que otras estrellas de Harry Potter, ya mostró hace años su posición contraria a la de Rowling escribiendo en X que "las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente", ahora la actriz ha profundizado en el tema. Y sin entrar en nuevas consideraciones sobre la comunidad trans, la intérprete dice que aún atesora buenos recuerdos de la escritora.

"Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y sentir el amor, el apoyo y las opiniones que siento signifique que no pueda apreciar y valorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales" aseguró Watson en el podcast On Purpose de Jay Shetty. "Mi deseo más profundo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión", añadió.

La intérprete que diera vida a Hermione a lo largo de una década lamentó que "nunca se hizo posible una conversación con Rowling" y expresó que, aunque sigue abierta al diálogo, no quiere "decir nada que siga alimentando un debate y una conversación realmente tóxicos". "No hago comentarios [sobre los derechos de las personas trans], no sigo haciéndolos, no porque no me importe ella o el tema, sino porque la forma en que se está llevando a cabo la conversación me resulta realmente dolorosa", explicó.

Emma Watson on J.K. Rowling despite their differences of opinion:



“I can love her. I can know she loved me. I can be grateful to her”



“What she’s done will never be taken away from me” pic.twitter.com/35EQqGd3ve — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 24, 2025

Watson remarcó que siempre estaría agradecida a la autora por haber creado a Hermione y que "no hay ningún mundo en el que pueda cancelarla". "No sé qué más hacer aparte de mantener juntas estas dos cosas aparentemente incompatibles y esperar que quizá algún día se resuelvan", reflexionó.

"Puedo amarla. Puedo saber que ella me amaba. Puedo estarle agradecida", expresó, asegurando que "lo que [Rowling] hizo" nunca podrá "serle arrebatado".