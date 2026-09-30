La nueva serie de Spider-Man en imagen real adaptará la saga más loca de los cómics - MARVEL CÓMICS

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video continuará explorando el universo de Spider-Man. Tras la reciente cancelación de Spider-Noir, con Nicolas Cage, la compañía ha puesto en marcha una nueva serie de imagen real que adaptará la historia más loca del trepamuros: La saga del clon.

Según informa ComicBookMovie, Kelvin Yu (Chino americano) es quien ha escrito la ficción. Sin embargo, al igual que ocurre con Spider-Noir, la adaptación podría introducir cambios respecto al arco original de los cómics de Marvel.

De hecho, según detalla el medio, las fuentes advierten de que "aunque los cómics servirán como material de referencia e inspiración, la adaptación podría presentar cambios importantes respecto a la historia original".

El medio también señala que "hay cierta información contradictoria", ya que algunas fuentes apuntan a que la serie de televisión seguirá a Ben [Reilly] y Kaine mientras afrontan su recién descubierta identidad como clones -de Peter Parker- y, al mismo tiempo, se enfrentan a otros clones. No obstante, "otras fuentes aseguran que la serie podría modificar los orígenes de Ben y Kaine como clones y que ambos podrían adoptar nuevas identidades".

Por tanto, es posible que ninguno de los dos tenga vínculos con Peter Parker y simplemente sean clones con poderes arácnidos.

Asimismo, según apunta Daniel Richtman, la serie tendrá un tono similar al de las películas policíacas, centrada en un dúo protagonista, en este caso, Ben Reilly y Kaine, "algo similar a Linternas", y "ambos descubrirían que son clones, lo que daría pie a la trama principal de la ficción".

I got more info!



It would be a buddy cop-style show with Ben Reilly and Kaine Parker, kinda like LANTERNS.



They discover they're clones which lead to the show's main plot. https://t.co/2WI1YEoKRc — Daniel Richtman (@DanielRPK) September 29, 2026

LA HISTORIA DE BEN REILLY Y KAINE EN SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLON

Tanto Ben Reilly como Kaine fueron creados por el doctor Miles Warren/El Chacal a partir del ADN de Peter Parker. Sin embargo, en el arco de La saga del clon, publicado entre 1994 y 1996, ambos tomaron caminos muy distintos.

Ben adoptó la identidad de Araña Escarlata y pasó años recorriendo el país antes de regresar a Nueva York y convertirse brevemente en el principal Spider-Man. Kaine, por su parte, fue el primero de los clones de Peter y también el más inestable genéticamente.

Su existencia le dejó importantes secuelas físicas y un profundo resentimiento, pero, con el paso del tiempo, acabó convirtiéndose en un héroe por derecho propio, especialmente tras asumir la identidad de Araña Escarlata en Houston.