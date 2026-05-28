La conexión de Spider-Noir con el Spider-Verse, explicada: ¿Dónde encaja la serie de Nicolas Cage? - SONY PICTURES/PRIME VIDEO

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video Spider-Noir, serie en la que Nicolas Cage encarna a Ben Reilly, un detective privado de la Nueva York de los años 30 con poderes arácnidos. El actor ya puso voz a un personaje muy similar en las películas Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: Cruzando el Multiverso (y se espera que retome el papel en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), lo que puede llegar a generar algunas dudas.

Lo cierto es que el Spider-Man Noir de las cintas de animación y el de la serie de Prime Video no pretenden ser exactamente el mismo personaje, sino variantes ligeramente distintas de este. De hecho, en las películas, quien se oculta tras la máscara negra no es Ben Reilly, sino un Peter Parker.

Así, a pesar de estar interpretados por el mismo actor, se trata de dos personajes independientes y, por el momento, sin más relación que el hecho de ser variantes del trepamuros (gracias al multiverso, cabe la posibilidad de que se encuentren en algún futuro proyecto, pero ese es otro tema).

¿FORMA SPIDER-NOIR PARTE DEL UCM?

Por otra parte, cabe recalcar que Spider-Noir no forma parte del UCM, pero, en lo que a series y películas basados en personajes de Marvel se refiere, ocupa un lugar curioso en su cronología más amplia. Al estar ambientada 15 años después de la Primera Guerra Mundial, la ficción coloca a Reilly como uno de sus primeros superhéroes, nacido antes incluso que el Capitán América, considerado como el Primer Vengador.

Spider-Noir está producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, Oren Uziel y Steve Lightfood ejercen de showrunners y productores ejecutivos. Junto a Cage, forman parte del reparto de la ficción Lamorne Morris, Karen Rodríguez, Jack Huston, Li Jun Li, Abraham Popoola, Andrew Lewis Caldwell, Jack Mikesell y Brendan Gleeson, entre otros.