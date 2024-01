Un protagonista de La Casa del Dragón confirma (sin querer) cuándo se estrena la temporada 2

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El protagonista de La Casa del Dragón (House of the Dragon), Matt Smith, podría haber revelado accidentalmente la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie. El actor que interpreta a Daemon Targaryen en la precuela de Juego de Tronos dejó caer, como si nada, el momento ene l que verán la luz los nuevos capítulos de una de las series estrella de HBO Max.

Fue durante una entrevista en el programa de radio The Zoe Ball Breakfast Show, en la BBC, cuando la presentadora le preguntó el momento en el que los fans podrían volver a ver a los Targaryen en pantalla, donde Smith soltó la bomba. "En agosto, creo... este verano, sí", respondió sin dar mayor importancia a un comentario que vendría adelantar la fecha de estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón antes incluso de su confirmación oficial por parte de HBO Max.

El que fuera protagonista Doctor Who reveló que, a pesar de haber terminado el rodaje el año pasado, la próxima entrega aún no está lista. "Aún no he visto nada, pero la terminamos el año pasado. Así que tenemos que hacer todo el tema de los diálogos y el doblaje", explicó. Curiosamente, la primera entrega de La Casa del Dragón también se estrenó en agosto, concretamente el día 22, en el año 2022.

Tras el impactante final de la primera temporada, que contó con un total de diez capítulos, la segunda entrega se condensará en ocho episodios rebosantes de acción y giros. "Son ocho episodios maravillosos en los que ocurren muchas cosas, y a veces nos cuesta reducirlos a una hora", declaró la directora Claire Kilner en declaraciones a The Hollywood Reporter el año pasado.

"Están repletos de acontecimientos emotivos y visualmente emocionantes", prometió la directora en una clara alusión a la Danza de Dragones, la guerra civil entre los Targaryen (y todos sus dragones) que enfrentará a los Verdes, los partidarios de Aegon II Targaryen, y los Negros, los que apoyan el reinado de Rhaenyra Targaryen, en la lucha por la sucesión al Trono de Hierro.

Además de Smith, Emma D'Arcy y Olivia Cooke regresarán a los Siete Reinos como Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente. Eve Best (Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Fabien Frankel (Criston Cole), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria) y Rhys Ifans (Otto Hightower) también retomarán sus papeles.

La nueva temporada contará con algunas nuevas incorporaciones entre las más destacadas están Tom Taylor, que interpretará a Cregan Stark, Freddie Fox que dará vida a Gwayne Hightower, Abubakar Salim que será Alyn of Hull, Simon Russell Beale que interpretará a Simon Strong o Gayle Rankin que encarnará a Alys Rivers.