MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

La franquicia de Juego de Tronos de HBO continúa expandiéndose con el desarrollo de varios spin-offs. Uno de ellos tratará sobre Aegon el Conquistador, una de las figuras más importantes de la historia de Poniente. La compañía está trabajando en él desde hace meses y acaba de encontrar a su guionista.

Según informa The Hollywood Reporter, la serie de Aegon el Conquistador va a estar escrita por Mattson Tomlin. Se trata de uno de los guionistas más solicitados actualmente en la industria. Entre sus trabajos destaca su colaboración no acreditada en The Batman de Matt Reeves. Sin embargo, sí que aparece como guionista en la escritura de su secuela, The Batman Parte 2.

Tomlin, además, está escribiendo la adaptación del cómic BRZRKR, creada y protagonizada por Keanu Reeves. Y también está desarrollando una serie animada de Terminator para Netflix en la que también ejerce de showrunner. Ahora dará el salto al universo de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin.

El proyecto de Aegon el Conquistador ha sido descrito como un regreso a los orígenes en lo que se refiere al enfoque del autor a su universo de fantasía. La historia seguirá a Aegon I Targaryen, el fundador de la dinastía Targaryen y responsable de la conquista de todo el continente de Poniente junto a sus hermanas esposas, Rhaenys y Visenya, y sus respectivos dragones.

Aegon, a lomos del legendario dragón Biserion _el más grande de la historia de Poniente_ fue el encargado de unificar con éxito seis de los Siete Reinos en apenas dos años. El único que quedó fuera de su dominio fue Dorne, donde mantuvo activa una sangrienta guerra.

Por el momento, el proyecto se encuentra aún en sus fases más tempranas y no cuenta con reparto ni equipo técnico más allá de Tomlin. Tampoco existe fecha aproximada de inicio de rodaje ni de estreno. Los spin-offs de Juego de Tronos que sí que han recibido la luz verde definitiva por parte de HBO son las nuevas temporadas de La Casa del Dragón, cuya segunda entrega llegará este 2024, y El Caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, basado en las novelas sobre Dunk y Egg.