George R.R. Martin se revela contra los 'haters' que "se deleitan bailando sobre las tumbas" de películas fracasadas

George R.R. Martin, autor de la saga de novelas Canción de hielo y fuego, en la que se basa la franquicia de HBO iniciada con Juego de Tronos, se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra los 'haters'. Recientemente en su blog, el escritor ha acusado a los 'antifans' de "deleitarse bailando sobre las tumbas de cualquiera cuya película haya fracasado".

"Solía ser divertido hablar de nuestros libros y películas favoritos, y mantener animados debates con fans que veían las cosas de forma diferente... pero de alguna manera, en esta era de las redes sociales, ya no basta con decir 'no me gustó el libro X o la película Y, y he aquí por qué'. Ahora las redes sociales están gobernadas por antifans que prefieren hablar de lo que odian que de lo que les gusta", escribe Martin en Not a Blog.

La queja del autor forma parte de una publicación más extensa en la que hace una revisión de los grandes males del mundo: las guerras de Ucrania y Gaza, los conflictos menos conocidos de Myanmar y Yemen, la polarización de Estados Unidos... "La muerte está por todas partes", sentencia.

El escritor continúa su reflexión diciendo que encuentra consuelo "donde puede", a saber: chocolate, libros y series. Sin embargo, observa que, con los 'haters', incluso en las obras de ficción "está creciendo la toxicidad".

No es la primera vez que Martin lanza amargas palabras contra las reacciones negativas de los fans, particularmente potentes a raíz del desenlace que tuvo la serie Juego de Tronos. "El puto Internet tóxico y esos podcasts que hay por ahí diciendo que la octava temporada dejó tan mala impresión que la gente dice: 'Oh, no voy a volver a verlos nunca más'. Ya no me fío de ellos", condenaba en 2022, según recoge IndieWire.