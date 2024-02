Maisie Williams confiesa que tras Juego de Tronos estuvo "muy perdida durante mucho tiempo"

Maisille Williams en la presentación de The New Look

Maisie Williams encarnó a Arya Stark en la serie de Juego de Tronos desde su debut en 2011 hasta su desenlace en 2019. Con tan solo 12 años, la actriz británica se unió al reparto de una de las series más más populares de las últimas décadas, y su personaje se convirtió en uno de los favoritos del público durante sus 8 temporadas. Una serie que la catapultó al estrellato tras la que, confiesa, se sintió "perdida".

Williams ha desvelado en una entrevista para The Sunday Times los inconvenientes de haber crecido en un set: "Estuve muy perdida por mucho tiempo, y sabía que lo estaba, y cuando no pude procesar lo que sentía mi personalidad se vio afectada con ello, lo que me trajo mucha incomodidad". "Ahora me siento más cómoda en mi propia piel. Es duro incluso revivir aquella época y hablar de lo difícil que fue porque creo que ya ha terminado", reconoce la actriz.

Tras vivir en primera persona lo que supone crecer siendo una niña y una adolescente inmersa en todo lo que implica una superproducción como Juego de Tronos, Williams ha comentado la labor personal que desarrolla con otros niños actores y su afán porque no se sientan igual de perdidos que ella. "Siempre intento sacar de mi algo con lo que me pueda sentir útil. No tengo ni idea de si lo he conseguido alguna vez, pero por lo menos siempre pueden llamarme y escribirme", subraya.

Si algo tienen en común Maisie Williams y su personaje Arya Stark es la capacidad de prosperar pese a los inconvenientes, como el ahora confesado por la actriz. Temporada tras temporada, la popularidad de la pequeña de los Stark crecía entre el público, y es que Arya comenzó la serie siendo una niña que quería ser guerrera y terminó convertida en una letal asesina que cumplió su sueño al vengar a su familia y librar a Poniente del invierno eterno tras acabar con el Rey de la Noche.

Ahora, Williams se aleja de su lado guerrero de sus entregas en Juego de Tronos o de Rahne Sinclair en Nuevos Mutantes para convertirse en la hermana de Christian Dior, Catherine, en su nueva serie New Look, un drama sobre el mundo de la moda francesa ambientado en la Segunda Guerra Mundial que está disponible en Apple TV+ desde el pasado 14 de abril.